板橋「阿性」無人情趣用品店恐違兒少權法 新北將裁罰
新北市府今早由消保官廖珮伶帶隊稽查板橋「阿性」情趣用品無人商店，社會局發現無人辨別購買者身分，認定違反兒少權法，決定開罰；城鄉、經發局將開出勸導單限期改善；警方也將調查是否涉及販賣違禁猥褻物品。業者得知後又氣又急，聲稱在市府跑程序時無人教導，如今卻要受罰，「一定會申訴」。
業者得知被突襲稽查後又急又氣，不斷說「他們怎麼可以這樣」。她說，當初在市府申請設店時，也沒有人提醒該注意什麼；今天稽查事先也未通知，她覺得很莫名其妙。原本她想趕到現場說明，但稽查小組已轉往下個點。
市府消保官室今早會同警察、城鄉、經鄉發及社會局突擊稽查，目標是板橋新埔民生路三段一處巷弄內的連鎖無人情趣用品店，同一業者在新北開9家無人店，其中7家位在住宅區，兒少只要有錢，輕易就可購買，還標榜可使用三倍券。隨後他們又趕往三重另一家不同 的無人情趣用品店稽查。
廖珮伶說，近年來連鎖情趣用品店陸續開設，24小時營業，標榜智慧型無人管理，消費者可在自動販賣機員購買保險套、跳蛋、按摩棒等情趣商品，不少民眾憂心這種成人用品零售模式會吸引兒童及少年消費，向市府相關單位檢舉，法制局吳宗憲請消保官室今天發動突擊稽查。
她說，無人成人用品商店屬於「成人用品零售業」，依都市計畫法新北市施行細則規定，住宅區不得經營，開在住宅區的成人用品店已違反土地使用分區管制規定；無人店難以驗證年齡，未成年人也可輕易購買，也違反兒童及少年福利與權益保障法。社會局人員則補充可罰2萬元到10萬元。
另外，無人店僅能透過機台櫥窗觀看商品，商品製造日期、使用方式、產品注意事項等消費資訊不足，未來商品標示也須輔導改善。至於事先未告知業者，是擔心業者拉下鐵門不營業而撲空，未來會提供說明機會。
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