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新北協助業者拓展銷售通路 可獲補助金最高2萬元

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
元初豆坊執行長蔡明儒表示，此次與統一超商合作在預購型錄上架產品，比原本的銷售數量多出2倍，能跟超商平台合作，可大幅增加小品牌的曝光度，希望後續能有更多合作。記者江婉儀／攝影
元初豆坊執行長蔡明儒表示，此次與統一超商合作在預購型錄上架產品，比原本的銷售數量多出2倍，能跟超商平台合作，可大幅增加小品牌的曝光度，希望後續能有更多合作。記者江婉儀／攝影

新冠肺炎疫情衝擊地方經濟，為提升店家營收及協助銷售通路轉型，新北市經發局整合外送平台、超商零售業者，以串聯資源方式與民間業者跨域合作，並提供3000元至2萬元的輔導費用，上架外送平台可獲得5000元，協助小型餐飲業與特色店家轉變經營型態，拓展更多元的通路與商機，目前已有19區500多家業者加入。

為了協助新北店家轉型並開拓更多商機，經發局表示，只要是營業登記、設籍課稅在新北市，或在衛生福利部食品藥物管理署食品藥物業者登錄平台登錄的餐飲業者，就可以與foodpanda、foodomo、樂購蝦皮等三家外送平台合作，此外也與統一及萊爾富兩大超商通路以及全聯零售通路，盼藉由協助新北市業者上架至外送平台及超商賣場，掌握市場新商機，並吸引民眾多來新北市安心消費。

元初豆坊執行長蔡明儒表示，團隊主要生產豆漿與豆製品，此次與統一超商合作在預購型錄上架產品，雖然售價較高，10天已販售出4千瓶豆漿，比原本的銷售數量多出2倍，能跟超商平台合作，可大幅增加小品牌的曝光度，希望後續能有更多合作。

萊爾富國際股份有限公司董事長汪亦祥表示，因為疫情影響，民眾的消費習慣改變，外送需求變很大，至少增加30%以上，希望可以相關政策創造出更多商機給業者。

新北市長侯友宜表示，餐飲業、商圈夜市都受到衝擊，零接觸經濟要靠外送平台與超商零售業者發展，讓商家增加更多消費商機，透過實體上架或是預購型錄，讓新創團隊、小商家加入，藉由銷售通路機共大的消費群眾。

為鼓勵民眾支持新北餐飲業，經發局推出抽獎活動，其中「點餐消費王!」即日起至11月15日間，在外送平台消費金額最高且皆有在foodpanda、foodomo、樂購蝦皮消費的民眾，可獲得50000元的郵政禮金，第2名與第3名分別可獲得12000元和8000元郵政禮金。「點餐滿額贈」部分，在活動期間內在合作的3個外送平台，消費滿500元就有機會獲得100元的消費抵用金，將抽出300名幸運兒。

另外，市府也將於8月20日及21日舉辦新北業者招募說明會，現場將邀請外送平台及超商說明，如何透過上架外送平台及超商，達到數位轉型提升競爭力，讓新北業者能夠在後疫情時代運用新銷售模式拓展宅經濟市場。相關資訊與表單可上新北市經濟發展局官網查詢。

新北市經發局整合外送平台、超商零售業者，協助小型餐飲業與特色店家轉變經營型態，拓展更多元的通路與商機，目前已有19區500多家業者加入。記者江婉儀／攝影
新北市經發局整合外送平台、超商零售業者，協助小型餐飲業與特色店家轉變經營型態，拓展更多元的通路與商機，目前已有19區500多家業者加入。記者江婉儀／攝影
經發局表示，只要是營業登記、設籍課稅在新北市，或在衛生福利部食品藥物管理署食品藥物業者登錄平台登錄的餐飲業者，就可以與foodpanda、foodomo、樂購蝦皮等三家外送平台合作。記者江婉儀／攝影
經發局表示，只要是營業登記、設籍課稅在新北市，或在衛生福利部食品藥物管理署食品藥物業者登錄平台登錄的餐飲業者，就可以與foodpanda、foodomo、樂購蝦皮等三家外送平台合作。記者江婉儀／攝影

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