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開學防疫超前部署 侯友宜：物資提前整備到位

中央社 / 新北14日電

國際新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未舒緩，新北市長侯友宜今天提醒民眾，仍以防疫優先；也要在學校開學前將防疫物資整備到位，並掌握師生是否出國。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第79次應變會議，今天上午在新北市府9樓災害應變中心召開，由市長侯友宜主持。教育局長張明文會中提出學校在開學前的防疫整備報告。

張明文說，8月1日起要求補習班等密閉空間須戴口罩，至今已查核25家補習班，有家長在洽詢課程時沒有戴口罩被規勸。

他說，口罩、酒精、耳（額）溫槍等各學校防疫用品，都已撥補完畢；並開通師生平台帳號、備妥平板電腦、4G門號（SIM卡），全力支援線上學習及安排演練視訊教學及視訊會議。

侯友宜聽取各局處的防疫作為，提醒民眾仍以防疫優先，公告的特殊娛樂行業、市府、大眾運輸等公共場所，務必戴口罩防止第二波疫情攻擊。

侯友宜呼籲民眾，若無法保持社交距離，要戴口罩保護自己也保護別人。市府將稽查與輔導各行業，如未落實防疫，該處分就處分。

8月底各級學校將陸續開學，侯友宜要求教育局繃緊神經，務必要把防疫物資整備到位，及掌握師生是否出國，開學當日動員到各校現場確認師生入校狀況。

侯友宜說，雖已要求教職員工生避免於暑假期間出國，但仍有例外，各校務必掌握出國史，做好健康管理與追蹤。

侯友宜 口罩

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