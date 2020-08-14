開學防疫超前部署 侯友宜：物資提前整備到位
國際新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未舒緩，新北市長侯友宜今天提醒民眾，仍以防疫優先；也要在學校開學前將防疫物資整備到位，並掌握師生是否出國。
因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第79次應變會議，今天上午在新北市府9樓災害應變中心召開，由市長侯友宜主持。教育局長張明文會中提出學校在開學前的防疫整備報告。
張明文說，8月1日起要求補習班等密閉空間須戴口罩，至今已查核25家補習班，有家長在洽詢課程時沒有戴口罩被規勸。
他說，口罩、酒精、耳（額）溫槍等各學校防疫用品，都已撥補完畢；並開通師生平台帳號、備妥平板電腦、4G門號（SIM卡），全力支援線上學習及安排演練視訊教學及視訊會議。
侯友宜聽取各局處的防疫作為，提醒民眾仍以防疫優先，公告的特殊娛樂行業、市府、大眾運輸等公共場所，務必戴口罩防止第二波疫情攻擊。
侯友宜呼籲民眾，若無法保持社交距離，要戴口罩保護自己也保護別人。市府將稽查與輔導各行業，如未落實防疫，該處分就處分。
8月底各級學校將陸續開學，侯友宜要求教育局繃緊神經，務必要把防疫物資整備到位，及掌握師生是否出國，開學當日動員到各校現場確認師生入校狀況。
侯友宜說，雖已要求教職員工生避免於暑假期間出國，但仍有例外，各校務必掌握出國史，做好健康管理與追蹤。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言