場所未落實防疫 侯友宜：該處分就處分

新北市政府今召開新冠肺炎防疫會議，因應中央流行疫情指揮中心月初規定8類場所需戴口罩，各局處也展開稽查，新北市長侯友宜表示，「沒有落實防疫，該處分就處分」，此外，8月31日即開學，除了現在盤點好防疫物資，屆時也要落實量體溫、戴口罩。

侯友宜表示，國際疫情完全沒有舒緩，尤其鄰近的東南亞，我國對菲律賓更是進行全面入境採檢，對台灣都是高度警訊。他表示，這段時間要快速拉回民眾防疫心態，希望避免第二波疫情發生。

衛生局報告時指出，新北市政府7月31日起公告特定行業業別（八大）應落實實名制、不能保持社交距離要戴口罩等防疫措施，有1家經複查不合格，後續將依傳染病防治法處3千到1萬5千元罰鍰。此外，經發局也針對KTV稽查，其中1家大門深鎖，4家不符防疫措施，將展開複檢。

侯友宜表示，業者沒有落實防疫，該處分就處分。此外，居家檢疫也要繼續落實，該送集中檢疫就送，該罰款的絕不手軟。

侯友宜指出，美聯社販售5萬盒口罩一夕之間就被搶完，代表民眾可能開始擔心未來口罩不足，各單位要做好防疫物資整備。

副秘書長劉和然表示，盤點中央給各縣市公家單位的口罩量，新北曾有2、3周口罩量比較不足，已請各單位盤點儲備量，下周將宣布新的配發措施。衛生局補充，配發措施是指中央配給新北，新北如何均勻配發給各單位。

教育局表示，8月31日就是開學日，學校防疫物資安全儲備已經做好，達到穩定。因為暑假很長，將請學校調查各師生的出國史。