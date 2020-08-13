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第一線社工難找？ 新北：與大學社工系合作

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
社工都要隨時面對處理家庭內不分日夜突發、急迫衝突、暴力及危機事件，不僅要有社工專業知能，還要有高度抗壓性（社工訪談示意圖）。圖／新北社會局提供
社工都要隨時面對處理家庭內不分日夜突發、急迫衝突、暴力及危機事件，不僅要有社工專業知能，還要有高度抗壓性（社工訪談示意圖）。圖／新北社會局提供

新北市議員羅文崇指出，新北家防中心的「加害者處遇協調社工」及「保護性社工」進用人力執行率低，憂成為社會安全網破口。新北社會局指出，因工作風險高、任務繁重，給予保護性社工薪資保障，以提高社工人員投身此領域及久任的意願。

羅文崇說，2019年加害者處遇協調人力要5位僅成功增補1位，整合型保護性社工預計進用70人也僅實際進用48位。面對社會安全維護工作越來越複雜與多樣，若計畫補助的第一線人員進用比例都無法提升，憂心社會安全網會有破口。

羅文崇表示，家防中心社工業務量繁重讓社工望之卻步，除法定薪水外，應該考量其他舒壓和配套措施，例如辦公室準備點心飲品給因業務延誤正餐的社工隨時可吃、簡單體健設施讓社工舒壓，並透過鼓勵措施讓有志社工加入家防中心。

家防中心指出，加害者處遇協調社工負責加害人處遇計畫執行的安排、整合型保護性社工則是從事通報案件的集中篩派案工作，以及高度風險案件處理。2類社工都要隨時面對處理家庭內不分日夜突發、急迫衝突、暴力及危機事件，不僅要有社工專業知能，還要有高度抗壓性。

家防中心說，每年提供完整的新進社工人員訓練、在職訓練及社工督導制度，已建立工作制度維護社工人身安全，當社工人員遇到因公涉訟事件時給予法律協助、因處理高度負荷案件需要心理諮商時，提供個別化諮商資源，營造團隊合作的工作方式，及鼓勵員工發展紓壓活動、社團等。

至於如何增加社工，家防中心說，與大學社工系所合作，由資深社工積極帶領實習課程，讓更多學生認識保護性業務的工作價值與實務現場，並由中心社工以學長姐身分回母校大學辦理徵才說明，使更多社工新血未來願意投入保護性社工行列，今年加害者處遇協調社工員額9人至今已進用5人，保護性社工員額100人至今共進用50人。

社工

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