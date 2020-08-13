免花1.1億元 新北花500萬就改善烏來北107-1交通
新北烏來區是觀光旅遊區，經環山路可抵達溫泉區、觀光台車、烏來瀑布、雲仙樂園，再銜接北107線到內洞森林遊樂區，但北107-1線為禁行甲類大客車路段，當地業者反映要求改善聯外交通。新北在北107線4處髮夾彎試辦感應式號誌，讓大客車透過申請上山時，經髮夾彎能更安全和通行順暢。
新北副市長陳純敬表示，北107-1線路寬約6至9公尺不等，其中有4處髮夾彎道，遊覽車等大型車輛會車不易，風險高，也影響通行。
新北交通局長鍾鳴時說，2012年至今業者多次反映希望改善聯外交通，但北107-1線0K+800、1K+050、3K+200、3K+600共4處彎道，無法僅以標誌標線改善，若要進行大規模工程改善，初估經費約1億1768萬元。
鍾鳴時表示，向交通部爭取經費500萬元，透過設置感應式號誌，利用雷達偵測管制4處彎道大客車通行，藉由交通管制措施手段，提升道路通行的安全性，預計9月上路。
交通局科長林昭賢說，目前將有條件開放，若大客車要上山可向警分駐所申請通行證，未來大型車上山時，行經感應式號誌，雷達偵測到就啟動三色管制，並同步由CMS顯示資訊，讓車輛依照號誌管制依序地通過彎道，提升大客車的行車安全。
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