免花1.1億元 新北花500萬就改善烏來北107-1交通

新北烏來區是觀光旅遊區，經環山路可抵達溫泉區、觀光台車、烏來瀑布、雲仙樂園，再銜接北107線到內洞森林遊樂區，但北107-1線為禁行甲類大客車路段，當地業者反映要求改善聯外交通。新北在北107線4處髮夾彎試辦感應式號誌，讓大客車透過申請上山時，經髮夾彎能更安全和通行順暢。

新北副市長陳純敬表示，北107-1線路寬約6至9公尺不等，其中有4處髮夾彎道，遊覽車等大型車輛會車不易，風險高，也影響通行。

新北交通局長鍾鳴時說，2012年至今業者多次反映希望改善聯外交通，但北107-1線0K+800、1K+050、3K+200、3K+600共4處彎道，無法僅以標誌標線改善，若要進行大規模工程改善，初估經費約1億1768萬元。

鍾鳴時表示，向交通部爭取經費500萬元，透過設置感應式號誌，利用雷達偵測管制4處彎道大客車通行，藉由交通管制措施手段，提升道路通行的安全性，預計9月上路。