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土城大型建設日增 民代籲區內交通也要跟上

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
國道3號北土城交道模擬圖。圖／高公局提供
國道3號北土城交道模擬圖。圖／高公局提供

新北市土城區近年增加不少大型建設，除土城醫院7月已正式營運，AI智慧產業園區及捷運三鶯線也將在2023年完工，未來還將有北土城交流道興建，預估將帶來更多人車潮。在地民代表示，大型建設同時，區內交通也要跟上，如工業區聯外道路及金城路拓寬，才不會造成當地塞車亂象。

立委吳琪銘及市議員彭成龍聯合服務處主任彭一書表示，土城醫院以及即將動工的北土城交流道出入口都位於金城路上，未來人、車潮勢必不斷增加，金城路部分路段應研擬拓寬；此外，土城工業區聯外道路狹窄，隨著AI智慧產業園區動工，應提前規畫配套措施，避免當地壅塞。

交通局代理科長黃莉雅指出，因應北土城交流道興建，將拓寬交流道出入口的金城路段，改為雙向各三車道，待交流道設計完成後，啟動評估規畫，預計拓寬範圍從明德路至龍山一路；另外，目前土城醫院前道路服務水準正常，將持續觀察。

黃莉雅表示，土城工業區主要聯外交通為中山路，目前服務水準B級，屬穩定車流，預估AI智慧園區完工後將提升為D級，為高密度且穩定車流，未來除搭配園區大眾運輸接駁，減少私人運具，也會調整交通號誌控制車流，目前交通影響評估仍在容受範圍內。

土城工業區主要聯外道路為中山路，目前服務水準B級，屬穩定車流。記者吳亮賢／攝影
土城工業區主要聯外道路為中山路，目前服務水準B級，屬穩定車流。記者吳亮賢／攝影

AI 車潮

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