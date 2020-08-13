土城大型建設日增 民代籲區內交通也要跟上

新北市土城區近年增加不少大型建設，除土城醫院7月已正式營運，AI智慧產業園區及捷運三鶯線也將在2023年完工，未來還將有北土城交流道興建，預估將帶來更多人車潮。在地民代表示，大型建設同時，區內交通也要跟上，如工業區聯外道路及金城路拓寬，才不會造成當地塞車亂象。

立委吳琪銘及市議員彭成龍聯合服務處主任彭一書表示，土城醫院以及即將動工的北土城交流道出入口都位於金城路上，未來人、車潮勢必不斷增加，金城路部分路段應研擬拓寬；此外，土城工業區聯外道路狹窄，隨著AI智慧產業園區動工，應提前規畫配套措施，避免當地壅塞。

交通局代理科長黃莉雅指出，因應北土城交流道興建，將拓寬交流道出入口的金城路段，改為雙向各三車道，待交流道設計完成後，啟動評估規畫，預計拓寬範圍從明德路至龍山一路；另外，目前土城醫院前道路服務水準正常，將持續觀察。