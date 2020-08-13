新北補助外送平台拚振興 議員批「偏鄉看得到吃不到」
新冠肺炎疫情衝情，餐飲業者收入大受影響，新北市經發局推出「外送平台輔導計畫」，補助5千元，鼓勵小型餐飲業者與外送平台合作，拓展商機。但市議員鄭宇恩質疑，不在外送平台業者服務範圍內的偏遠地區商家，根本「看得到吃不到」，等同拿市府預算幫平台業者拉客。對此經發局回應，已與業者商洽擴展服務範圍，今年將先拓展至深坑、八里、石碇及瑞芳區。
鄭宇恩指出，經發局拿災害救助金推出的「外送平台輔導計畫」，美其名是要協助業者擺脫疫情低潮，增加銷售通路，要尚未開發有外送服務的餐飲業者與合作的外送平台簽約，只要完成第一筆交易並且滿1個月，就可申請5000元的輔導金。
但，市府挹注經費和資源，卻受限於外送平台業者的服務範圍，像三芝、石門、八里，就算商家們想要加入輔導，卻不得其門而入。
經發局說明，外送平台輔導計畫希望提供經濟誘因，鼓勵餐飲業者拓展通路，限120家申請，40個名額保留於31個商圈、38個公有市場及5個夜市業者，其餘80個開放辦理商業登記、稅籍登記且有食品登錄字號餐飲業者申請，審查擇優者入選。
經發局表示，已與外送平台商洽，除現有外送範圍，需評估擴展服務範圍，今年已規畫拓展至深坑區、八里區、石碇區及瑞芳區。
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