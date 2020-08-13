臺北市力推職場性別平等 7+1指標打造幸福企業

臺北市政府勞動局為推動職場性別平等，預計今年(109年)舉辦5場次宣導會，首場將於8月26日(星期三)開講，歡迎企業踴躍報名參加。

臺北市政府勞動局表示，宣導會將依產業類別進行，8月26日批發及零售業、9月2日不分產業類別、9月9日製造業、9月16日不分產業類別、9月23日專業、科學及技術服務業。

宣導會依主題產業別邀請講師及績優廠商分享，參與對象鎖定企業主或人資主管，後續可銜接報名10月挑戰營，透過實務操作經驗分享、分組座談交流及指標自平實作，更加了解職場性別平等意涵。

臺北市政府勞動局強調，臺北市105年3月簽署加入Cities for CEDAW Campaign，成為首個非美國簽署城市，積極推動性別平等企業標章，並於107年12月正式公布臺北市職場性別平等指標，今年開始第一屆認證申請，期望透過指標協助企業檢視並落實內部性別平等，提升企業競爭力。

根據麥肯錫全球研究所（McKinsey Global Institute）多次發表報告指出，經濟成長與女性勞動力參與息息相關，呼籲各國重視並改善職場性別不平等，賦予更有影響力的職位，以提升女性勞參率。

臺北市政府勞動局集合產學及工會代表多次研商，最終制定7+1項指標，包含「推動性別平等之相關機制」、「促進組織決策之性別平等」、「促進薪資待遇性別平等」、「促進性別平等之教育與訓練」、「工作與家庭平衡」、「友善孕育措施」、「職場安全之性平友善措施」及「其他有助性別平等特殊具體事蹟」，鼓勵企業提供員工更友善工作環境和職涯發展，朝幸福企業邁進。

宣導會詳情與報名訊息可上官網查詢。