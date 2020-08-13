汐止老舊候車亭終更新 地方盼能更智慧
汐止水蓮山莊居住好幾千人，要出門等公車的候車亭，卻是已經有20年的歷史，老舊不堪使用，所以，在經過幾次的會勘後，目前已經換上全新的候車亭，今(13)日市議員張錦豪也前往關心，希望增加了公車動態資訊的候車亭，讓民眾等車更智慧更方便。
湖蓮里長曾連福說，之前的公車亭很陽春，20年歷史已經老舊，現在換上新穎的公車候車亭，等車環境變好，獲得里民肯定，那目前水蓮山莊有F913、F918及跳蛙公車，往台北、往汐止都方便，不過對於班次部分，在將來F918轉型改為民營後換成大型公車，我們也希望班次能增加。
市議員張錦豪表示，汐止湖前街的水蓮山莊，就有2000多戶，其中早上要搭車出去，轉搭捷運、火車上班的，至少上千人，只是對外交通只有一條道路經水蓮橋通湖前街明峰街，交通負擔大，所以，一直以來不希望私家汽機車造成路口瓶頸，希望公共運輸的導入紓解，在這裡也很感謝市府交通局協助，將候車亭汰舊換新。
張錦豪指出，之前在水蓮山莊有爭取跳蛙公車往汐止火車站、國泰醫院方向，也有爭取另外的路線到東湖、南港，包括水蓮也有社區巴士可以到社區，未來希望能整合更齊全完善的路線，符合水蓮甚至週邊社后居民的搭車需求。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言