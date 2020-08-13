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淡水「逐岸」特展開跑 小行星命名齊柏林

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
中央大學為感念齊柏林，特別將一顆小行星命名「齊柏林」，希望大家記得齊柏林的精神及對台灣環境的關懷。 圖／紅樹林有線電視提供
中央大學為感念齊柏林，特別將一顆小行星命名「齊柏林」，希望大家記得齊柏林的精神及對台灣環境的關懷。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區齊柏林空間，從見山開展之後，耗時一年籌備的第2檔期，作品「逐岸」正式開展，會中中央大學為感念齊柏林，特別將一顆小行星命名「齊柏林」，希望大家記得齊柏林的精神及對台灣環境的關懷。

淡水區齊柏林空間《逐岸》正式開展，齊柏林基金會董事長歐晉德、教育部綜合規劃司副司長王明源、新北市淡水古蹟博物館館長柏麗梅、以及台東縣指定為造舟國寶的達悟族人張馬群與兒子張世凱，為了感念齊柏林，特別划拼板舟，在觀潮廣場上岸。

張世凱表示，他曾經與齊柏林承諾，要在蘭嶼飛魚季拍攝地方耆老用拼板舟捕魚的畫面，雖然齊柏林已離去，但他仍計畫乘著拼板舟環島，用齊導演關注環境的角度出發。

另外在會中，特舉辦齊柏林小行星頒贈儀式，中央大學校長周景揚感念齊柏林導演一生關注台灣土地發展的堅持與勇氣，希望大家記得齊柏林的精神及對台灣環境的關懷。

中央大學校長周景揚表示，中央大學從2006年開始的鹿林巡天計畫，發現了800多顆小行星，而齊柏林小行星是2006年由鹿林天文台林宏欽台長及美國馬里蘭大學葉泉志博士共同發現，2017年正式通過命名。透過齊柏林導演的空拍視角，可以跨越種族和文化的藩籬，撼動人心。

柏林兒子齊廷洹表示，許多年輕人對於海岸環境乾淨的了解程度有限，希望透過父親的影像，還有展覽，讓大家重視了解這些議題。而第二號作品《逐岸》，有大投影沉浸式的展現手法，互動多媒體式的推移牆面，讓民眾以一起「飛閱海岸線」，這次策展最大特點，邀集了在環境生態領域的專家，設計出「對談人空間」，讓他們的作品用深入淺出的方式與齊導的作品相呼應，讓展覽更具廣度。

柏林 淡水

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