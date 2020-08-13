毛小孩專屬空間 汐止星光橋旁規劃寵物公園

現在養貓、狗的人越來越多，居住人口二、三十萬人的新北市汐止區卻沒有一座寵物公園，讓民眾和毛小孩一起玩，所以，新北市議員廖先翔今(13)日針對星光橋旁的草地空間，就希望能夠規劃為汐止區首座寵物公園，創造更友善的寵物環境。

美麗的星光橋每天都有許多民眾散步休閒，也會有許多人會帶著毛小孩來，不過，養寵物的人越來越多，在許多公園玩的小朋友也很多的情況下，難免會有衝突，所以，市議員廖先翔希望能設置一座專屬的寵物公園。

市議員廖先翔表示，毛小孩在許多新北市民家裡都已經是很重要的家庭成員角色，那民眾也很希望能夠帶毛小孩出來散散步，其實在許多地方也都有設置寵物專用公園的空間，但汐止一直以來都沒有，如果有寵物專屬空間，一部分可以跟一般民眾做區隔之外，也可以在專屬區域做寵物專門使用的一些遊戲設施，所以，也有一些汐止民眾反應希望能夠在星光橋這邊找一個空間規劃。

汐止區長陳健民指出，養貓、狗的人越來越多，但市區普遍缺乏毛小孩可以充份運動的場地，那我們可以看到在很多的河濱公園或是鄰里公園都會有毛小孩跑來跑去，那我們也希望說如果在星光橋旁這個場域能夠請市府協助做評估規劃，設置汐止首座寵物公園。

廖先翔表示，在江長抽水站往星光橋方向的區塊，因為我們也是考量到不要在許多民眾平常會活動的地方，跟他們爭地或搶地，而是比較少人用的區塊做一個寵物專區，讓想要溜狗的人可以使用，同時也不影響平時已經在這邊運動休閒的人，那今天市府高灘處來看了之後，已經範圍確定，也請他們在一個月內完成評估報告，希望是不是能夠在明年初，就能讓許多毛小孩來使用。