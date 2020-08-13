瑞芳勸濟堂關公節登場 歡迎民眾來擲金龜
勸濟堂是瑞芳區金瓜石的信仰中心，更矗立著東南亞最大尊的銅製關公像，今(13)日事逢關聖帝君聖誕，為期第九年的擲金龜活動也陸續展開，民眾只要擲六個聖筊，便能獲得價值超過五千元的金龜，歡迎民眾來朝聖。
瑞芳區長施玉祥表示，瑞芳區勸濟堂的關公節是金瓜石每年的盛事，鄉親們都會前來上香，擺上紅龜模樣的貢品，向關聖帝君祝壽並祈求健康平安，而因為金瓜石山明水秀的風景，也吸引不少外地人前來走步道順便參拜，勸濟堂位在報時山、茶壺山附近的壯麗景致，還有東南亞最大尊的全銅製關公像，使得大家前來朝聖好熱鬧。
勸濟堂主委連城珍表示，已連續九年舉行的勸濟堂擲金龜活動在12日開始了，結至13日已有兩名信眾幸運獲得，其中一位更是擲出八次的聖筊，也突破了自己的紀錄。
新北市議員林裔綺表示，雖然一般人擲兩三次聖筊已屬不易，但虔誠祈福的心還是最重要的，金龜活動帶來了樂趣，而民眾也能在擲筊的過程中寄託願望，來到這，不妨也能享受金瓜石紅糟飯、白帶魚米粉湯等特色美味，還有在關聖帝君守護下的美麗山海與礦村歷史。
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