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金山區公所小編猝死公祭家屬質疑過勞 侯友宜：從優撫卹

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金山區公所小編猝死公祭家屬質疑過勞，侯友宜：從優撫卹。記者游明煌／攝影
金山區公所小編猝死公祭家屬質疑過勞，侯友宜：從優撫卹。記者游明煌／攝影

新北市金山區公所29歲的新聞聯絡人、臉書小編陳嘉緯，4日晚間在家中猝逝，今天舉行告別式，市長侯友宜到場弔唁。家屬提出陳情書質疑過勞死，侯友宜表示，嘉緯是非常優秀積極認真的青年，要求區公所要做深切的檢討、了解，並指示從優、從寬撫卹。

今天下午告別式時，陳嘉瑋的同學、好友及同事等都到場致哀，陳的父親陳國煌署名發出一份陳情書，先感謝侯友宜關心，但指嘉緯生前戮力於職位，疑有過勞之情形，請市長讓家屬釐清他數年來的工作狀況，並讓家屬審閱所有相關資料，以及開放家屬及親友得以參與後續調查小組，藉由過勞認定程序予以釐清，以查明真相。

陳情書並指網路上有中傷嘉緯及家屬言論，請市長導正，事實上嘉緯返鄉工作的初心是以奉獻及回饋家鄉金山的態度度，並非為了賺更多的錢加班，另外，賠償事宜家屬至今一能提起，非網路上流傳家屬有獅子大開口。

家屬並請市長主持公道，允諾未來出約聘雇人員勞動權益上的改善方案，不再錢少事多休息少等的情事發生，希望嘉緯發生的憾事不再發生，讓他的犧牲予以各區借鏡。

侯友宜說，他是一個非常優秀積極認真的青年，在金山區公所表現優異，對他有所認識，發生不幸他非常地難過，他很關心同仁是否付出更多的辛苦，有沒有得到合理的對待，如何在工作之餘還能擁有健康。他要求金山區公所要做深切的檢討了解。

侯友宜表示，希望嘉緯得到非常公平合理的一個認知，他是一個優秀的人，他在第一時間要求市府民政局、區公所及研考單位要從優從寬去撫卹，辦好善後事宜，無後顧之憂。他有跟嘉緯的父母見過面，保存這些相關資料，好好的讓嘉緯的家屬無後顧之憂，會尊重委員會的決定，在撫卹上從寬從優來思考。他也希望大家在工作之餘要要注意好健康。

金山區長廖武輝先前指出，嘉緯所有出勤資料、工作內容紀錄等都已經封存等待調查，區公所全力協助家屬後續事宜。

金山區公所小編猝死公祭家屬質疑過勞，侯友宜：從優撫卹。記者游明煌／攝影
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金山區公所小編猝死公祭家屬質疑過勞，侯友宜：從優撫卹。記者游明煌／攝影
金山區公所小編猝死公祭家屬質疑過勞，侯友宜：從優撫卹。記者游明煌／攝影

侯友宜 金山

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