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新北成立電商學院 亞馬遜、eBay當顧問給建議

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市府今成立「新北電商學院」，號召亞馬遜全球開店、eBay、SHOPLINE、PChome商店街等20家國內外電商業者組成顧問團。記者吳亮賢／攝影
新北市府今成立「新北電商學院」，號召亞馬遜全球開店、eBay、SHOPLINE、PChome商店街等20家國內外電商業者組成顧問團。記者吳亮賢／攝影

新北市府今成立「新北電商學院」，號召亞馬遜全球開店、eBay、SHOPLINE、PChome商店街等20家國內外電商業者組成顧問團，透過「EASY」四大輔導策略，提供金流、平台、行銷、公關、物流等資源媒合與諮詢，並有8堂免費課程，助企業提升數位及電商銷售能力。

副市長吳明機致詞時指出，新冠肺炎疫情改變民眾生活型態及消費習慣，網路消費大幅增加，零接觸經濟崛起，「新北電商學院」透過「EASY」輔導模組，提供8堂免費系列課程「教育訓練」(Education)、一對一專業顧問解答「諮詢服務」(Advisory)、帶你邊做邊學的「企業輔導」(Support)，以及成功案例分享協助「世代轉型」(Youth)。

經發局指出，台灣企業數位轉型面臨「三缺」，缺人才、缺知識、缺資源，電商學院提供主題培訓、專業顧問團等輔導資源。8堂免費課程將於8月25日開課，在新北市已有工商登記的企業、商號，或欲從事電商事業的市民都可報名，目前第一波報名已額滿，統整後若有名額將開放第二波報名。

經發局表示，電商學院號召亞馬遜全球開店、eBay、SHOPLINE、PChome商店街等20家國內外電商業者組成顧問團，有需求的業者或民眾可申請一次90分鐘、一對一的免費諮詢服務，8月至10月共有6個場次。

此外，9月17日起開放報名申請行銷補助及線上輔導方案，設籍新北市之公司、商業及工廠參與「電商培訓課程」5堂以上即可報名，最多可獲一萬元輔導金額，官網上還有新北企業轉型的典範案例，提供成功方法，幫助企業拓展虛擬通路。詳細資訊可上新北電商學院官網查詢。

電商 新冠肺炎

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