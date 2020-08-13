抱卵母蟹禁捕期將開始 新北呼籲勿觸法最高可罰15萬

蟳蟹類繁殖期將至，新北市農業局呼籲，每年8月16日至11月15日禁止捕捉抱卵母蟹，漁民應遵守相關規定，讓蟳蟹類資源得以永續利用。市府將會同漁業署及海岸巡防單位不定期前往漁港展開稽查行動，嚴格取締捕撈過小螃蟹及抱卵母蟹等違規行為，如有確實將依漁業法第65條最高可開罰15萬元。

為維護蟳蟹類資源，中央在2014年公告實施「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，針對鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹、善泳蟳及旭蟹等蟳蟹類訂定採捕限制。

新北市農業局已連續9年行銷「萬里蟹」，同步並向漁民宣導「捉大放小、不抓抱卵母蟹」保育觀念，為了讓萬里蟹資源能夠永續利用，呼籲漁民遵守「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」相關規定，勿捕撈甲殼寬小於8公分三點蟹、花蟹，及甲殼寬小於6公分的石蟳，並於每年8月16日至11月15日期間，勿捕撈抱卵母蟹。

此外，包含魩鱙、飛魚卵、鎖管、鯖鰺、鰻苗都是新北管制勿過度捕撈物種，每年6月15日至9月14日禁止捕撈魩鱙；每年3月1日至3月21日間開放申請捕撈飛魚卵，許可採捕期間及總容許漁獲量由農委會另行公告；每年農曆2月及農曆10月是鎖管管制捕撈期，但農曆閏2月及閏10月不在此限；每年6月1日至6月30日及每年農曆12月29日至翌年正月18日禁止從事鯖鰺漁業作業；鰻苗則是每年3月1日至10月31日禁止捕撈。

農業局表示，「萬里蟹」等蟳蟹類是新北市重要的漁業資源，除了加強漁民永續觀念，也會針對違規行為積極查緝，強力執法，讓漁業資源得以永續利用，產業得以持續發展。