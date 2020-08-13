新北富基漁市整修地板鋪面休市3日前 今起推清倉大促銷

新北市石門區富基漁港為北海岸最重要的漁港之一，新北市漁管處表示，富基漁市在8月17至19日整修地板並且休市，即日起至8月16日，漁市內攤商配合辦理清倉大促銷，民眾可趁休市前來漁市品嘗、採購各式各樣的新鮮漁貨。

富基漁市已成立8年，受濱海環境影響，雖定期進行維護，漁市內設施仍多有鏽蝕及損壞情形，漁管處表示，因漁市地板鋪面有破損，對行走空間較不友善，休市期間將進行鋪面整理，避免影響漁市運作，此外，後續仍會針對電桿、消防管線與監視系統進行維護。

漁管處表示，富基漁市將在17至19日進行大整修，以期提供漁市及遊客一個更為良好的休憩空間。即日起至16日推出槍倉大促銷，使用振興劵消費，滿1000元即送100元等值商品、滿2000送200元，想撿便宜的民眾不要錯過。

富基漁市坐落於北海岸風景特定區內，民眾來北海岸一遊，除了可以欣賞台灣最北端的富貴角燈塔、老梅綠石槽等美景外，也可至白沙灣、中角灣玩水衝浪，地理位置絕佳。

農業局表示，富基漁市有墨西哥帽的外型與販售各式新鮮海產，提供遊客來拍照打卡及品嚐現流海產的好去處。且漁港內新啟用的多功能突堤碼頭，打造成漁港中央的親水遊憩空間，民眾不僅可以來漁港吃海鮮還可以在碼頭上看日落賞海景，享受優閒的假日時光。