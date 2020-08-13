Hello Kitty走入林百貨昭和風格 34款聯名商品都是MIT

「focus in 生活」文創平台邀請三麗鷗經典角色Hello Kitty & Daniel，攜手與台南林百貨合作，開發二大系列風格商品，有別於過去Hello Kitty俏皮可愛的風格，此次聯名商品融合林百貨特色建築元素及歷史氛圍，打造輕優雅文藝風，包括服飾配件、居家收納袋包、文具共34款系列商品。

林百貨指出，此次34款聯名商品全數堅持台灣製造，藉此讓消費者感受MIT的文創品牌力量。今天首波推出「林.好樂遊」文具系列，二大經典角色穿上林百貨櫃哥櫃姐的時尚制服，從復古原子筆、手札筆記本、行李貼紙、便利貼、玻璃杯及托特包等都可看到Kitty身影。

第二系列「林.好花漾」今天也開放預購，此系列採用林百貨的特色建築元素與內部的設計主軸鳳凰花，和林百貨品牌色揉和出日系和風色調，設計出溫暖又別緻的印花圖騰，打造時尚文青風格T恤、帽子及質感收納包等。

「focus in 生活」打造「HAYASHI x Hello Kitty 漫步林時光」商品展示區，延伸到各樓層，從一樓穿搭櫥窗、客廳沙發區、四樓小型旅行展示間，更有巨型Kitty紙膠帶及超級可愛小學課桌椅展示商品，每層樓都留下Kitty與Daniel在林百貨玩樂的足跡。