淡海輕軌年虧1.7億 新北捷運公司祭30倍振興
新北淡海輕軌自2018年底通車後，因淡海新市政入住人口只有一半，導致實際客運人次比原估計減半，年虧損1億7333萬餘元，新北捷運公司接連祭出活動盼增加運量，捷運公司表示，將與沿線店家合作，以票價50元一日券就能換到1500元的優惠，等於是30倍振興。
新北捷運公司指出，乘客只要購買50元面額的淡海輕軌一日券，就能在當天營業時間內不限次數搭乘，且自8月15日起，持一日券可到淡海輕軌沿線36間餐飲業者換到價值共約1500元的優惠，比3倍振興券還划算
捷運公司說，餐飲業者從台式美食、日本料理、西式餐酒到冰品甜點全部網羅，民眾憑淡海輕軌一日券就可以免費兌換火鍋肉盤、手工優格、黑糖鮮奶酪及馬卡龍等贈品，視各商家訂定的滿額消費禮，花一樣的錢，得到更超值的優惠。
輕軌搭配在地店家推優惠，就是盼提升運量，新北審計處指出，2020年5月淡海新市鎮人口數計3萬餘人，僅達到淡海輕軌運輸系統綜合規劃報告預估2021年達到6萬人的一半，運量不如預期，營運結果年虧損1億7333萬餘元。
捷運公司表示，推出低成本活動與在地店家結合，不只是要提升輕軌的運量，也讓店家受惠，讓輕軌到哪裡生意就到哪裡，本次活動開跑後，可持一日券至V07站旁的「淡水舊鎮50年代枝仔冰」兌換1枝古早味枝仔冰，限量1000支。
捷運公司說，藍海線預計今年第四季通車，V09濱海沙崙站延伸新增V26漁人碼頭站、V27沙崙站及V28台北海洋大學等站，未來也會複製這模式整合漁人碼頭，帶動地方發展。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言