淡海輕軌年虧1.7億 新北捷運公司祭30倍振興

新北淡海輕軌自2018年底通車後，因淡海新市政入住人口只有一半，導致實際客運人次比原估計減半，年虧損1億7333萬餘元，新北捷運公司接連祭出活動盼增加運量，捷運公司表示，將與沿線店家合作，以票價50元一日券就能換到1500元的優惠，等於是30倍振興。

新北捷運公司指出，乘客只要購買50元面額的淡海輕軌一日券，就能在當天營業時間內不限次數搭乘，且自8月15日起，持一日券可到淡海輕軌沿線36間餐飲業者換到價值共約1500元的優惠，比3倍振興券還划算

捷運公司說，餐飲業者從台式美食、日本料理、西式餐酒到冰品甜點全部網羅，民眾憑淡海輕軌一日券就可以免費兌換火鍋肉盤、手工優格、黑糖鮮奶酪及馬卡龍等贈品，視各商家訂定的滿額消費禮，花一樣的錢，得到更超值的優惠。

輕軌搭配在地店家推優惠，就是盼提升運量，新北審計處指出，2020年5月淡海新市鎮人口數計3萬餘人，僅達到淡海輕軌運輸系統綜合規劃報告預估2021年達到6萬人的一半，運量不如預期，營運結果年虧損1億7333萬餘元。

捷運公司表示，推出低成本活動與在地店家結合，不只是要提升輕軌的運量，也讓店家受惠，讓輕軌到哪裡生意就到哪裡，本次活動開跑後，可持一日券至V07站旁的「淡水舊鎮50年代枝仔冰」兌換1枝古早味枝仔冰，限量1000支。