勸導戴口罩挨罵 公車司機：還是有人願意無私分享

新冠肺炎疫情影響各產業，公車司機施建和說，現在強制規定乘客必須要戴口罩才能搭車，雖然勸導乘客戴口罩被兇是難免，但也會看到有乘客忘記戴口罩無法上車，會有其他乘客分享備用新口罩，不僅化解尷尬局面，也讓人感到溫馨。

新北勞工、交通局今表揚模範勞工，新北市長侯友宜說，疫情期間就是在第一線為民眾服務的勞工朋友，尤其公車、計程車駕駛員，每天要做好防疫措施，並以身作則戴起口罩，感謝新北207萬勞工，帶動經濟發展並做好防疫。

施建和說，服務至今20年，他所駕駛的99路線公車，經過台北醫院、亞東醫院，常會有行動不方便的人，若看到公車站牌有身障乘客，會用麥克風告知車上乘客，他需下車協助也請所有人稍待一下。

施建和指出，疫情期間有9成的乘客遵守防疫措施，也用委婉語氣透過麥克風勸到乘客戴口罩，但被乘客兇是難免的，也只能強調這是規定，為所有人都好，但也會看到有乘客無私分享乾淨口罩給沒帶的乘客，身為司機也感到溫馨。

從事計程車工作25年的張志良，曾到日本學習計程車待客禮儀，更參加日文班提升語言能力，他說，日本文化與台灣略有不同，不僅會幫乘客開車門，更會大聲打招呼，不過在台灣可能會嚇到人，自己學習日文後，日本客源也大增。