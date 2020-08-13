科研幼苗參訪工研院 大讚防疫科技令人驚艷

工研院與高雄科工館合作舉辦「啟動創新實驗場」特展，活動以來吸引15萬人次觀展，為了讓民眾更進一步了解科普，工研院在暑假期間開放報名參訪，最後選出21名國小到大學的學生參加，希望能因此啟發學生對科技學習的興趣與動力，成為未來科研力量的一分子。

工研院向學生展示了諸多防疫科技，包括造型像可樂罐、能精準快篩揪出病毒的「iPMx分子快速檢驗系統」，還講解工研院在疫情以來如何參與口罩國家隊的過程，協助業者在40天內完成92條口罩產業，快速解決口罩不足的情況。

工研院行銷傳播處長林佳蓉表示，工研院與高雄科工館自2017年攜手打造「啟動創新實驗場」以來，結合創新科技與互動闖關機制，十分受到喜愛新科技的學生歡迎，已超過15萬名民眾參觀，其中這次參訪選出的學生，都是透過展覽闖關活動累積積分超過2萬分以上，才能成功獲得參訪機會。

林佳蓉表示，希望透過活動，讓學生們見證創新科技不僅帶來便利、智慧的生活，更是推動國家進步的重要力量；尤其今年深受新冠肺炎疫情衝擊，工研院結合AI人工智慧辨識科技的「熱影像體溫異常偵測技術」，能鎖定人臉進行額溫偵測，都讓學生印象深刻。