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違法日租套房兼營居家防疫？ 住戶恐慌憂成防疫破口
台北市議員王鴻薇接獲民眾陳情，指信義區景新里101附近有一棟7樓公寓內的違法日租套房竟兼居家檢疫地點，已造成住戶恐慌，擔心成防疫破口，甚至多次向市府檢舉，竟結案不理。北市觀光傳播局長劉奕霆表示，北市府並無結案不理，目前還在調查中。
王鴻薇表示，她接獲住戶陳情後，調閱信義區公所資料，發現自今年3月1日起，該戶至少已有4次相關機關前往查察，共7人以上於4樓進行居家檢疫14天，更有外籍旅客回覆表示，自己是支付4500元美金來短租14天居家檢疫，如此違法又暴利的行為，顯見觀傳局、民政局甚至警察局，應都絕對知道這裡進行違法日租，但市府怎拿業者一點辦法都沒有？
北市觀光傳播局表示，議員接獲陳情的處所是否為違法日租套房，稽查同仁到現場看，初步尚未查到有明確的違規事證，目前也正在釐清旅客住的時間，若長租達1個月就不屬違規日租套房。
劉奕霆也表示，每個旅客入境都須填寫居住處所，這部分是由民政單位掌握把關，基於個資，觀傳無法得知。
景新里長孫積德說，因疑似違法日租套房的地點為舊大樓，住戶很多都是長輩，而且垃圾也是統一管收，管理員都不敢收這戶的垃圾，之前居家檢疫者的垃圾也都堆積在樓梯間，甚至住戶事前，也都也不清楚有臨時居家檢疫者入住。
王鴻薇批評，當地民眾一直都有向觀傳局投訴該址各式問題，其實根據觀傳局的查察報告，有房客已經很明顯是只住14天短期、而且表明是居家檢疫，但仍然沒有相應裁罰或處理，放任鄰居住戶恐慌，甚至在多次投訴之後，觀傳局竟表示怕浪費行政資源，不再對此案進行回覆，市府如此消極態度不顧市民安危，這才是真的浪費行政資源。
王鴻薇說，違法日租套房沒相關防疫配套措施，不僅造成住戶恐慌，在境外移入個案日增下，完全就是防疫破口。
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