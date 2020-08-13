快訊

釣魚台111天的中國艦隊：日本如何面對「尖閣問題」？

政院拍板！18歲「完全成年」 可自辦手機、租屋、結婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

違法日租套房兼營居家防疫？ 住戶恐慌憂成防疫破口

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員王鴻薇(中)接獲民眾陳情，指信義區景新里101附近有一棟7樓公寓內的違法日租套房竟兼居家檢疫地點，已造成住戶恐慌，擔心成防疫破口。圖／北市議員王鴻薇辦公室提供
台北市議員王鴻薇(中)接獲民眾陳情，指信義區景新里101附近有一棟7樓公寓內的違法日租套房竟兼居家檢疫地點，已造成住戶恐慌，擔心成防疫破口。圖／北市議員王鴻薇辦公室提供

北市議員王鴻薇接獲民眾陳情，指信義區景新里101附近有一棟7樓公寓內的違法日租套房竟兼居家檢疫地點，已造成住戶恐慌，擔心成防疫破口，甚至多次向市府檢舉，竟結案不理。北市觀光傳播局長劉奕霆表示，北市府並無結案不理，目前還在調查中。

王鴻薇表示，她接獲住戶陳情後，調閱信義區公所資料，發現自今年3月1日起，該戶至少已有4次相關機關前往查察，共7人以上於4樓進行居家檢疫14天，更有外籍旅客回覆表示，自己是支付4500元美金來短租14天居家檢疫，如此違法又暴利的行為，顯見觀傳局、民政局甚至警察局，應都絕對知道這裡進行違法日租，但市府怎拿業者一點辦法都沒有？

北市觀光傳播局表示，議員接獲陳情的處所是否為違法日租套房，稽查同仁到現場看，初步尚未查到有明確的違規事證，目前也正在釐清旅客住的時間，若長租達1個月就不屬違規日租套房。

劉奕霆也表示，每個旅客入境都須填寫居住處所，這部分是由民政單位掌握把關，基於個資，觀傳無法得知。

景新里長孫積德說，因疑似違法日租套房的地點為舊大樓，住戶很多都是長輩，而且垃圾也是統一管收，管理員都不敢收這戶的垃圾，之前居家檢疫者的垃圾也都堆積在樓梯間，甚至住戶事前，也都也不清楚有臨時居家檢疫者入住。

王鴻薇批評，當地民眾一直都有向觀傳局投訴該址各式問題，其實根據觀傳局的查察報告，有房客已經很明顯是只住14天短期、而且表明是居家檢疫，但仍然沒有相應裁罰或處理，放任鄰居住戶恐慌，甚至在多次投訴之後，觀傳局竟表示怕浪費行政資源，不再對此案進行回覆，市府如此消極態度不顧市民安危，這才是真的浪費行政資源。

王鴻薇說，違法日租套房沒相關防疫配套措施，不僅造成住戶恐慌，在境外移入個案日增下，完全就是防疫破口。

居家檢疫 王鴻薇 北市

延伸閱讀

陳菊聘前市府5人任機要 王鴻薇：這是要廢？

升官發財請走別路？王鴻薇酸民進黨「升官發財，請別走」

北市旅服體系換新裝 找潮牌合作時尚又舒適

蘇巧純標政院標案 國民黨：不應以違反利益迴避開罰？

相關新聞

違法日租套房兼營居家防疫？ 住戶恐慌憂成防疫破口

台北市議員王鴻薇接獲民眾陳情，指信義區景新里101附近有一棟7樓公寓內的違法日租套房竟兼居家檢疫地點，已造成住戶恐慌，擔...

北市老人共餐髮夾彎 地方再爆民怨批「防疫亂指揮」

國內疫情升溫，北市8月6日二度宣布自13日起暫停社區老人共餐，引來地方反彈，不料新制上路前一日傍晚卻又髮夾彎，宣布13日...

淡海輕軌年虧1.7億 新北捷運公司祭30倍振興

新北淡海輕軌自2018年底通車後，因淡海新市政入住人口只有一半，導致實際客運人次比原估計減半，年虧損1億7333萬餘元，...

土城金城路口地下水管爆裂 650戶停水24小時

新北市土城區金城路與青雲路交叉口的地下自來水管今上午10時許突然破裂，路面漫出大量自來水，目前區公所及消防局已於現場成立...

勸導戴口罩挨罵 公車司機：還是有人願意無私分享

新冠肺炎疫情影響各產業，公車司機施建和說，現在強制規定乘客必須要戴口罩才能搭車，雖然勸導乘客戴口罩被兇是難免，但也會看到...

沖咖啡、做輕食 更生少年關懷協會首度入少觀所授課

更生少年關懷協會為提升收容少年未來銜接社會的能力，今年特別將手沖咖啡、烘培烤餅技術帶進台北少年觀護所，並以小班教學方式，...

新北深澳鐵道自行車下月19日發動淨灘 8月15日起報名

新北市深澳鐵道自行車訂9月19日沿軌道沿岸發起百人淨灘，觀光旅遊局號召民眾投入清潔海岸，保育海洋。

市場再6年改建…安全有疑慮？ 審計處、市場處看法不一

新北新莊區第一公有市場使用45年，市府規畫以「異地新建」方式改建，不過預計使用的新莊區文高二用地，要等到2026年才能解...

公出樂當爽官？ 北農祭「董德堉條款」最重開除

台北農產公司董事長機要祕書董德堉日前遭爆「最爽官」，周休3.5天。北農董事長黃向羣昨表示，為避免疑慮，北農修正「公出」新...

募資爭議／平台應設審視機制 研議第三方支付

愈來愈多透過募資模式，贊助計畫獲得商品、服務，但是今年受新冠肺炎疫情影響，台北市募資消費爭議案件數暴增。北市主任消保官楊...

新北頻推BOT 議員質疑未符合原使用目的

新北市新莊區第一公有市場、興化市場都將BOT興建，近期又宏匯廣場也以相同模式啟用，議員鍾宏仁等人擔心議會無法監督BOT案...

北市募資爭議暴增7倍 今年已82起

近年國內掀起群眾募資風潮，卻也暗藏不少爭議。今年至8月上旬，台北市消保官已接獲82起消費爭議，過半申訴爭議以「商品給付遲...

熱門新聞

黎巴嫩爆炸化肥原料「硝酸銨」 台灣三大港區也有

正妹醫師返鄉服務 男友醫生愛相隨調台東

員林風尚人文餐廳悄熄燈 石井屋逆勢操作登場

注意！台南一口氣新增8支測速桿估9月啟用 全市達百支

卑南女醫師首看診民眾嗨翻 感召男友「一人報到兩人服務」

台中大里復水「跳票」！停水超過24小時 水公司漏夜測漏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。