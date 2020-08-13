小編之死引過勞爭議 金山區公所：封存資料待查

新北市金山區公所陳姓小編猝死，引起是否過勞爭議。區長廖武輝今天表示，全力協助家屬善後，並封存資料待調查。市府表示，市長侯友宜獲悉噩耗後，第一時間就給予關懷與慰問。

金山區公所約僱職員陳嘉緯4日晚間在家中驟逝，今天於金山福緣塔舉行告別式。

陳嘉緯擔任新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫、首長行程記錄，也與各課室的臉書（Facebook）粉絲專頁小編群共同經營社群。

陳嘉緯曾任台灣北部大專院校學生自治聯合協會（北學聯）第2屆副理事長，是返鄉服務青年，並致力於社區發展事務。他的親人與朋友懷疑，其驟逝與區公所工作過勞有關，網路上引發「小編過勞」話題，甚至將電視新聞報導下架的矛頭，指向新北市府打壓新聞。

民進黨籍新北市議員戴瑋姍在臉書說，年輕生命的消逝總是猝不慎防，究竟是意外還是人禍，是天不假年或制度害人，盼望查明真相做好撫卹。她說，陳嘉緯的事尊重家屬意願，但其他公務人員約聘僱的結構性過勞問題，若不重視，悲劇難免重演。

新北市府發言人、新聞局長蔣志薇今天表示，侯友宜在第一時間獲悉噩耗，5日在新北市府青年事務委員會粉專表達遺憾，並肯定陳嘉緯對工作、生活充滿熱情與拚勁的態度，也指示區公所全力協助家屬。

市府表示，透過經營新媒體宣傳施政與政策，並迅速回應民情反映，已是中央各部會與地方政府的趨勢。至於小編工作負荷量是可公開討論的議題，市府新聞局不會也不可能打壓新聞。

金山區長廖武輝表示，29歲的陳嘉緯是暖男，熱心參與地方公共事務，關注社會議題，年輕生命驟逝令人不捨與哀慟。他說，區公所會給予其父母最大協助。

至於親友的疑慮，陳嘉緯是否因致力公務過世，區公所已封存相關出缺勤資料、上班內容的紀錄，將儘速啟動市府與公所相關委員會調查與評定。