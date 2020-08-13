北市老人共餐髮夾彎 地方再爆民怨批「防疫亂指揮」

國內疫情升溫，北市8月6日二度宣布自13日起暫停社區老人共餐，引來地方反彈，不料新制上路前一日傍晚卻又髮夾彎，宣布13日起仍可續辦，地方仍砲火連連，痛批才剛跟廠商取消訂單，也告知長輩暫停共餐，且國內仍持續有確診個案，質疑北市防疫標準何在？因風向才改變政策？

對此，北市副市長、防疫總指揮官黃珊珊表示，中央流行疫情指揮中心上周對8大類場所祭出戴口罩措施，是否開罰則要再觀察一周，一周過去，也未見中央進一步管制，也沒出現本土感染，考量各據點需求，有些和廠商簽約，有些食材也採買，才決定恢復共餐，各據點可自行評估是否恢復，採取彈性作法，要停辦也可以。

內湖區金龍里長鄭允強質疑，8月6日才剛接獲社會局在通訊軟體傳來「緊急通知」，正式公文昨天才收到，下午也向社會局二度確認政策，沒想到晚上七點又朝令夕改，根本來不及因應。

鄭允強認為，如果說疫情升溫，6日宣布13日暫停共餐，至少還有時間因應，也能跟長輩說明，現在卻又髮夾彎，「要解除警報至少也該觀察一周」，痛批北市府出爾反爾，防疫總指揮根本是「防疫亂指揮」。

文山區華興里長陳峙穎也說，今年上半年地方忙防疫忙得暈頭轉向，處在極度高壓，北市高層安慰地方「辛苦了」，但也沒要解決辛苦，還不斷製造麻煩。且看國內疫情，只有延燒沒有緩解，質疑北市防疫標準，他也憂心現在國人防疫意識低，若第二波疫情再起，恐殺的大家措手不及，而北市府政策轉彎，也會讓民眾更為鬆懈，「滾動式調整也要說明評估基準，難道要說你依照風向？」

也有里長替基層承辦人喊冤，政策一出，所有基層承辦被里長砲轟，且一位負責人要顧很多據點，上層開會，壓力卻都是基層再扛，敬老卡壓力都還沒解除，共餐又來髮夾彎，承辦人是公務員也擔心被投訴、考績，還可能被送入政風室檢討，處境相當無助。