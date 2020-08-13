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新北深澳鐵道自行車下月19日發動淨灘 8月15日起報名

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市深澳鐵道自行車訂9月19日沿軌道沿岸發起百人淨灘，後天中午12點起受理線上報名。圖／觀旅局提供
新北市深澳鐵道自行車訂9月19日沿軌道沿岸發起百人淨灘，後天中午12點起受理線上報名。圖／觀旅局提供

新北市深澳鐵道自行車訂9月19日沿軌道沿岸發起百人淨灘，觀光旅遊局號召民眾投入清潔海岸，保育海洋。

深澳鐵道自行車響應環境教育政策及政府向海致敬計畫，未來將對這次淨灘區域公益清掃，每年定期辦淨灘活動，回饋深澳。

百人淨灘活動預計9月19日下午4點舉辦，後天中午12點開放線上報名，現場準備石花凍及小卷米粉供參與者享用。

將邀海洋科技博物館專業淨灘講師及志工協助解說，報名費100元，包含清潔工具、保險和餐費，限量騎1次當日單趟夜間鐵道自行車，分別在晚上6點30分及7點，皆由八斗子站出發。活動結束後，可另外獲得限定商品深澳帆布包、深澳扇子。

活動採網路報名，限100人次，成功報名後需於三天內完成匯款才算錄取，網址

新北市深澳鐵道自行車訂9月19日沿軌道沿岸發起百人淨灘，後天中午12點起受理線上報名。圖／觀旅局提供
新北市深澳鐵道自行車訂9月19日沿軌道沿岸發起百人淨灘，後天中午12點起受理線上報名。圖／觀旅局提供
參與新北市深澳鐵道自行車9月19日百人淨灘，可享用小卷米粉。圖／觀旅局提供
參與新北市深澳鐵道自行車9月19日百人淨灘，可享用小卷米粉。圖／觀旅局提供
新北市深澳鐵道自行車訂9月19日沿軌道沿岸發起百人淨灘，後天中午12點起受理線上報名。圖／觀旅局提供
新北市深澳鐵道自行車訂9月19日沿軌道沿岸發起百人淨灘，後天中午12點起受理線上報名。圖／觀旅局提供

淨灘 自行車 鐵道

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