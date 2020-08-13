影／人氣搬家公司是家庭主婦創辦的！流通教父說到重點

台中市建築經營協會大師講座昨天下午邀請「流通業教父」徐重仁，以「走舊路，到不了新地方」為題，分享40年企業經營心得。徐重仁說，「能解決別人的不方便，就是一種商機！」他以日本一家人氣搬家公司創辦人是一位家庭主婦為例說明，經營事業的道理，簡單講就是同理心和融入顧客的情境。

徐重仁說明，這家日本人氣搬家公司創辦人因丈夫工作常被迫搬家，了解其中的麻煩與困擾，想到如果把她遇到不方便與困擾注入到公司營運，一定會有很多客戶覺得貼心需要；這家搬家公司做到客戶離開舊家時東西都不用動，協助安排車輛到達，客戶抵達新家後，連平時訂的報紙、吃的便當都搞定好，「融入顧客的情境」，解決了搬家者種種不便與困擾，也因此經營很成功。

台市建築經營協會理事長邱名仕說，徐重仁曾任統一超商總經理、全聯福利中心總裁，台灣流通產業一波又一波的轉變、導向不同的服務領域，深刻參與其中。退休後任總統府國策顧問，並創辦重仁塾及筑誠創研，以徐重仁多年來企業經營智慧，能夠提供企業主全新思維，在競爭市場中找尋切入點。

徐重仁1977年自早稻田大學商學研究科流通經濟學碩士畢業，他自統一超商創始以來便參與經營，從連續虧損七年至今終成台灣第一大零售業公司，留日的背景讓他對於日美先進零售業的觀察入微，引領台灣流通產業走向不一樣的路。

徐重仁轉任全聯福利中心總裁後，發起了第二次流通革命，導入生鮮產品、營造幸福賣場，並結合科技等。

徐重仁建議，領導與帶人要著重理性與感性的平衡，不忘時常自省，找出突破解決之道，以「利他」的精神經營事業。創新不是無中生有，而是回歸人的基本面，滿足市場與顧客需求至關重要。