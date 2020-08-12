北捷推手機訂餐反應熱烈 加碼祭出限量百元特餐

為方便學生、上班族能快速購買便當，台北捷運與多在餐飲業者合作，於7月30日起推出「便當手機訂、捷運車站取」服務，乘客反應熱烈，為感謝乘客支持，北捷更加碼推出平日限量40個百元有找特餐，並提醒民眾下午4時前預購、晚間7時30分前領取。

即日起周一至周五每日限量40個百元有找捷客鮮特餐，分別為「超值泰式打抛肉」特餐，特價79元、「豪華雙拼-紐奧良雞腿愛上豬」特餐，特價89元、「豪華雙拼-BBQ豬排遇上雞」特餐，特價89元。

北捷表示，「Metro Taste 捷客鮮」平台，提供台式、日式、美式等各式便當選擇，民眾只要下載「台北捷運GO」APP並加入「Metro Taste 捷客鮮」LINE官方帳號，下午4點前訂購，晚上6點至7點半可至捷運站旅客服務中心旁攤位領取。

若此服務獲得民眾好評，未來將開放更多時間、站點及品項，另外，北捷也針對車站人潮流動特性，盼讓乘客食、衣、住、行、育、樂與捷運站結合，目前也規畫「Metro Taste」美食、「Metro Holiday」旅遊、「Metro Coupon」購物優惠。