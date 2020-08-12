新北副市長率隊稽查補習班 現場抓包未戴口罩

中央流行疫情指揮中心宣布，8月起閉密空間須戴口罩，新北市日前也公告，電影院、補習班、K書中心、KTV等業者，須恢復實名制、量體溫、保持社交距離、戴口罩等措施，否則將開罰。副市長謝政達今率隊稽查補習班，其中一間電腦補習班有民眾未戴口罩，當場立即要求戴上，另間英文補習班則發現7樓防火門未能自動回歸，現場開罰6萬元。

謝政達指出，針對全市2千多間補習班，已稽查6百多家，若有違規情況，會給予一定期限改善，如複查未改正將開罰。但因業者也會擔心防疫不安全，恐造成停業，目前都有配合稽查，做好改善。

由於今日稽查行程為公開，媒體質疑是否失去稽查效果？謝政達則表示，8月初已向所有業者公告防疫規定，部分採取臨時稽查、部分為公開稽查，2種方式都能達到防疫目的。

教育局表示，從年初至今，共稽查出33家補習班防疫措施不合格，多為未戴口罩、未落實體溫量測等，已要求改善；8月起再稽查25家補習班，有1家不合格，也已要求改善，目前皆無開罰。後續將不定期複查，另持續針對大型補習班排定稽查。

經發局表示，新北市6月8日起稽查特定登記行業防疫措施，如KTV、舞廳、酒家等，共有32家不合格，8月起針對此32家業者及20家連鎖KTV再進行查核，僅剩2家未查核，將於明日完成，目前尚無開罰案例。

衛生局表示，新北市政府6日起公告各密閉空間、營業場所與電梯內應執行防疫措施，目前共稽查7家業者，其中5家未合規定，限於8月14日前改善，否則將開罰3千至1萬5千元不等，後續將不定期稽查。