太「呱張」 取消直接左轉 邱威傑盼還給機車應有路權

台北市政府取消鄭州路、塔城街口直接左轉，引發許多機車族不滿，台北市議員邱威傑指出，儘管從會勘及車禍事故分析來看，確實因部分機車從右側直接橫越內車道左轉導致事故，但他也不贊成市府因噎廢食，採取全面禁止的立場，盼未來市府能開放更多路段，還給機車駕駛應有的路權。

邱威傑表示，台北機車路權的抗爭歷程本身就是一部隨著官方因事故而禁止、與道路能否開放機車行駛的拉鋸史，儘管鄭州路口恢復機車強制待轉原因，的確是因部分機車從右側直接橫越內車道左轉造成事故而調整，但也不完全是因直接左轉因素。

邱威傑說，機車路權的倒退不是單一個案，市長柯文哲在今年7月底的交通會報中，直接認定從2010年起開放機車直接行駛的44條道路，因其中63.4％路段事故數增加，要求交工處全面檢討，並縮短原本一年的試辦期。

邱威傑表示，在沒有實質證據證明開放機車與道路事故增加有直接關聯的情況，他絕不贊成市府因噎廢食，採取全面禁止的立場。根據交工處7月完成的委外研究報告顯示，只要公車尖峰班次、外側車道寬度、紅線長度及交通量等變因適合，就該開放第三車道可行機車。

邱威傑說，機車路權就是你我生活的權益，也與大眾運輸的推動是同等重要，同時這也是北市政府不容忽視的重要交通政策，因此，希望在8月底的交通會報中，能夠以實事求是的標準，看待已開放的44個路段，並持續檢討與開放更多路段，還給機車駕駛應有的路權。