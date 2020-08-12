政策轉彎！北市老人共餐續辦 不開放便當外帶

台北市社會局7月1日在「實名制、人數管制及不聚餐飲食」等三原則下，全面恢復辦理社區老人共餐、課程。不料近來新冠肺炎境外移入病例增加，北市府決議本月13日起停止共餐，不料引發地方反彈，市府今防疫會議後，政策轉彎，只要保持安全距離（採梅花座）或設置隔板，且不吃桌菜並使用個人專用餐具等原則下，維持社區課程與老人共餐，但不開放便當外帶。

社會局表示，近日疫情升溫，中央疫情指揮中心列出8大場所務必戴口罩，因應防疫措施調整，北市8月5日舉行府級防疫會議，針對6大場域（北市府、醫療院所、學校單位、大眾運輸、公共場所及大型活動）啟動第一階段疫情應變機制，決議「不設飲食攤位、無飲食行為」，社會局因應決議，調整社區照顧關懷據點，宣布13日起暫停共餐。

政策一出，引發地方居民、議員不滿。副市長黃珊珊今主持府級防疫會議決議，配合疫情變化及據點因應作為，據點共餐防疫措施將調整為三階段：「維持課程及共餐」、「維持課程但不共餐」、「據點全面暫停」。

社會局表示，8月13日起採第一階段「維持課程及共餐」，為保障據點工作人員需要時間因應政策調整及長者需求，除原規定的配戴口罩、量體溫、勤洗手、保持社交距離及實名制等規定，但會因應疫情變化，隨時滾動修正。