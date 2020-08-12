自來水爆管苦不堪言 汐止社區籌款換鑄鐵管

新北市汐止區伯爵社區因屬於早期的老丙建社區，自來水管線都是自己設置，老舊的塑膠水管因康寧街拓寬工程大車進進出出，今年就爆管四次，大熱天停水兩天，讓上千住戶苦不堪言，經新北市議員白珮茹也協調社區籌款更換比較耐用的鑄鐵水管，解決問題。

汐止區湖興里長郭書成說，因為現在康寧街在做拓寬四線道的工程，再加上我們社區私人的自來水管線也老舊了，所以，在工程期間因為大車進出多就比較容易破管，今年就爆管四次，其中一次就停水了兩天，又剛好是高溫破紀碌，居民苦不堪言。

里長郭書成指出，這次主要是市府養工處和我們社區委託的工程公司，我們需要去配合那些工項、管子要埋在那裡、什麼時候要施作，因為拓寬工程施工有期限在，我們就要配合拓寬工程去施作。

市議員白珮茹指出，因為是屬於早期老丙建社區，當時的自來水加壓管線都是自行拉設，現在時間一久因為是塑膠管容易破管，如果不趕快換的話，未來住戶不只是面臨塑膠管破管問題，還有破管後得要道路挖埋維修，這樣住戶就得負擔更多的錢，所以，也協調七個受到影響的社區壽措經費換成比較耐用的鑄鐵管。

白珮茹表示，所以，請住戶、市府養工處、公所還有包括包商一起就現有的管線做討論，協調社區更新自來水管線與拓寬工程的介面整合，未來完成後，社區管線就不會因為重車重壓造成水管破裂而缺水。

汐止區長陳健民指出，針對社區私有自來水管線費用必須由社區自行負擔，另外，能夠協助的部分，市府、公所也會協助，讓社區自來水更新及拓寬工程能夠在互相協調下完成。