颱風來襲學保命 平溪新寮社區展現自救能力

位於山區的平溪區新寮里，里民稀少又居住分散，平溪區公所今(12)日舉行防災社區演練成果展，現場消防隊參與演習，傾瀉而下的水花很有真實感，里民在里辦公處的指揮下，發揮所學CPR、地震躲藏方式等演練，保障自身安全。

平溪區長曾繁盛表示，新寮里民大多居住在瑞平公路附近山區，住戶不多且不集中，過去曾在八七水災、納莉颱風時引發災情，平溪公所因此響應新北市政府推動的防災社區計畫，希望幫助新寮里民一旦有災害發生，能有自救能力面對當下緊急狀況。

透過台大團隊，教導CPR、地震躲藏方式等演練，讓新寮里民更熟悉自救方法，有能力更可以幫助附近鄰居，而12日的演練成果展，邀請平溪農會參與防災合作，而現場也邀請消防隊參與演習，傾瀉而下的水花很有真實感。

新寮里長胡兩泉表示，最近八月颱風不斷生成，透過四堂課程的訓練，希望里民學習團結，遇到天災不要逞強，即時通報里辦公室處理，讓所學發揮作用，保障颱風天里民安然度過。