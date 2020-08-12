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影／塔城街口取消機車直接左轉 遭開罰單可撤銷

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市交通局長陳學台表示，鄭州路、塔城街口因為易肇事路口，因此實施二段式左轉。記者胡瑞玲/攝影
北市交通局長陳學台表示，鄭州路、塔城街口因為易肇事路口，因此實施二段式左轉。記者胡瑞玲/攝影

北市政府8月1日無預警在鄭州路與塔城街口放置待轉牌，原先可左轉路口改成須待轉，導致許多機車族被開單，台灣機車路權促進會7日號招民眾「待轉大富翁」塞爆路口，台北市交通局今舉辦記者會說明，評估該路段事故頻傳，故實施二段式左轉，未來會觀察3個月進行調整，並主動幫民眾撤銷罰單。

交通局長陳學台表示，北市交通目前二車道開放機車直接左轉、三車道以上路段的最左側車道設為「禁行機車道」，但部分路段考量特殊路型及易肇事路口，實施二段式左轉。

鄭州路與塔城街口為北市第2大肇事路口，近3年交通事故逐年增加，自去年4月1日至今年3月底共有79件交通事故，其中39件東往西方向事故、總事故率49％，當中又以機車直接左轉事故16件占70％比率最高。

陳學台指出，此路段因車道狹窄、車流量大又靠太近，加上許多大型公車、巴士行經，導致機車僅能騎在右側，極少能夠騎在最左側車道並直接左轉，經統計，在開放機車直接左轉時，仍有6成騎士選擇二段式左轉。

經監視錄影器影像顯示，多數機車皆從右側車道搶快超越左邊汽車，並直接左轉導致擦撞事故，儘管尚未發生死亡事件，但為減少擦撞事故，才決定從8月起取消左轉、實施二段式，以減少事故發生率。

交通局表示，機車二段式警示牌面已在7月31日掛設完成、並加大待轉區面積，以利容納待轉機車，並在路口上游內外側車道加掛3個預告牌面，提醒用路人提早因應。

陳學台表示，此政策自8月1日起進行3個月觀察期，期間皆會加派警員現場指揮，若遇民眾違規會先以勸導方式，不會開單，3個月後違規者將處600元以上、1800以下罰緩。

據了解，台灣機車路權促進會不排除發動第二波抗議，對此，陳學台說，這次實施兩段式是為了機車族安全，在3個月觀察期後，若有成效相信大家會接受這樣的管制，若有問題也會調整管制；另，雖然這次未找路權團體討論，未來若有類似會勘將會邀請。

另外，有民眾反應8月1日因沒注意取消左轉而被開單，陳學台表示，確實有約17名騎士遭開單，因本月罰單尚未寄出，若有民眾自8月1日起因直接左轉違規被開單，市府將會主動撤銷罰單。

台灣機車路權促進會日前號招網友至鄭州、塔城街口抗議，導致現場交通塞爆。記者蔡翼謙／攝影
台灣機車路權促進會日前號招網友至鄭州、塔城街口抗議，導致現場交通塞爆。記者蔡翼謙／攝影

事故 車道 北市

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