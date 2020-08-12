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影／黃珊珊認大龍新城瑕疵 議員提不漏水保證遭回絕

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市議員陳怡君也持「不漏水保證書」到場，呼籲市府給住戶承諾，黃珊珊僅收下手版，口頭表示市府責無旁貸。記者趙宥寧／攝影
台北市議員陳怡君也持「不漏水保證書」到場，呼籲市府給住戶承諾，黃珊珊僅收下手版，口頭表示市府責無旁貸。記者趙宥寧／攝影

大龍新城今年3月起陸續交屋入住，卻頻爆出問題，住戶共提報190項缺失，現僅解決96項，另有40戶住家窗框。台北市長柯文哲6月曾表示，修好再去視察，比較不會被罵，今由副市長黃珊珊出面，媒體追問是否有施工瑕疵？黃珊珊表示「當然是」，新房子照理講不該漏水，窗框漏水是系統性問題，近兩個月適逢雨季，是抓漏好時機，每周五定期開會檢討。

台北市議員陳怡君今也持「不漏水保證書」到場，呼籲市府給住戶承諾，黃珊珊僅收下手版，口頭表示市府責無旁貸，但未正式簽字，「簽跟不簽我都跑不掉」，並稱兩個月後若還漏水，可以把她叫上質詢台。

大龍社區與大龍市場因海砂屋拆除，斥資14億重建，地下3層，地上13層。1樓是市場，2到5樓是公務機關，6到13樓共有96戶國宅住戶，已有73戶入住，不料入新居後，建築缺失頻傳，近來大雨不斷，漏水問題更加顯著，議員、住戶砲火猛攻，黃珊珊表示，柯文哲親自交代要來現場看，為何缺失有在修，但都修不好，來看問題到底出在哪。

先前有40戶住戶反映窗框漏水，現場也有住戶出示影片，哀嘆室外下大雨、室內漏小雨，整片地板都是水。黃珊珊今也前往12樓住戶家中察看，窗框已用「矽利康」填補，暫時緩解漏水；但12、13樓樓梯間，至今仍可見水痕，牆面上也註記漏水點觀察中，陳怡君用手觸摸牆面，竟還在滲水，新工處長黃立遠則緩頰，「沒有滴水，已經處理好，只是水還沒乾」。

此外，有住戶反映木門無故裂開，目前暫用油漆填補，門上顯見填補痕，黃珊珊承諾，只要住戶住家木門裂開、噴漆有狀況就全部汰換；也有住戶反映鐵門掉漆，黃表示，若無法改善就全部重換，沒什麼好討論。

有住戶表示，家中抽油煙管會漏水，漏水處都是電路，險象環生，從四月開始要求修繕，到上周都還在漏，每次下雨，連抽油煙機都不敢開，住戶質疑，房屋已點交，後續責任誰來擔保？黃珊珊現場表示，瑕疵擔保責任不分交屋前後，主辦單位（市場處）會負責到底，會找出漏水源頭，改善到好為止。

大龍新城主委曾一峰也反映公安問題，他表示，大樓火災受信總機在地下一樓，螢幕在一樓房間立面，櫃台保全看不到，萬一出問題恐無法連貫；黃珊珊則表示，受信總機軟體應可調整，但主機不能隨意動，若有缺失就額外再新增配備，現場責成新工處處理。

台北市議員陳怡君今也帶著「不漏水保證書」到場，希望市府能給予承諾，但黃珊珊表示，讓房子不漏水是市府責任，要簽字也沒關係，但重點要先做事，且照現在抓漏效益，「他不該漏水，但不是保證不漏水」，近2個月雨季是抓漏好時機，每周定期檢討。

陳怡君會後受訪表示，柯文哲昨上午才去覺修宮，卻不願來大龍新城，相當沒誠意。陳也批評，議員反映多次沒用，黃珊珊來才有用，「當議員塑膠嗎？」市府也擔心漏水不敢簽保證書，住戶窗戶修3次還在繼續漏，也有住戶加裝小雨遮後竟開始漏，找不出漏水原因，呼籲市府積極處理。

有住戶反映木門無故裂開，目前暫用油漆填補，門上顯見填補痕。記者趙宥寧／攝影
有住戶反映木門無故裂開，目前暫用油漆填補，門上顯見填補痕。記者趙宥寧／攝影
大龍新城13樓處提列漏水點。記者趙宥寧／攝影
大龍新城13樓處提列漏水點。記者趙宥寧／攝影
有住戶表示家中抽油煙管會漏水，且水跟電交融在一起，險象環生，從四月開始要求修繕，到上周都還在漏，每次下雨，連抽油煙機都不敢開。記者趙宥寧／攝影
有住戶表示家中抽油煙管會漏水，且水跟電交融在一起，險象環生，從四月開始要求修繕，到上周都還在漏，每次下雨，連抽油煙機都不敢開。記者趙宥寧／攝影

漏水 黃珊珊 建築 海砂屋 國宅

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