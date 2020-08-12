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海砂屋拆除重建！大龍新城住戶怨漏水瑕疵多 北市府：會改善

中央社 / 台北12日電
台北市大龍新城國宅住戶反應，公共空間區域及樓梯間不斷出現滲水情況。聯合報系資料照
台北市大龍新城國宅住戶反應，公共空間區域及樓梯間不斷出現滲水情況。聯合報系資料照

台北市大龍新城國宅被鑑定為海砂屋後拆除重建，今年啟用，住戶入住卻有漏水、大門掉漆等多項瑕疵。副市長黃珊珊今天說，已要求相關單位檢討，會在2個月內找出原因改善。

大同區重慶北路三段的大龍新城國宅啟用多年，低樓層為大龍市場，高樓層為國宅，因被鑑定為海砂屋，北市府2015年規劃拆除重建。

經重建後，大龍新城住戶今年3月陸續入住6樓至13樓，卻遇到窗框滲水、牆面油漆龜裂、室內門板破裂、大門脫漆、公共區域漏水等瑕疵。黃珊珊今天與新工處、市場處等官員到場會勘。

住戶指出，日前發生大雨，廚房抽風機排風口先進水，事後導致家中插座也進水；有住戶說，日前下大雨，屋內也開始進水，跟相關單位反映，卻一直拖延。住戶認為，他們有承擔相關費用，卻連基本居住品質都沒有。

市場處統計大龍新城缺失，住戶共提出190項，例如窗框滲水40戶，還有公共區域漏水，缺失則包含大門龜裂、設備滲水漏水、門窗間隙過大等。

黃珊珊表示，大龍新城有漏水等狀況，會要求相關單位改善，也有住戶提到樓層設計有問題、大門出現掉漆等情形，都會一併列案管理。

她說，因議員日前有提出質詢，加上近期下大雨，住戶遇到漏水等情形，所以到場了解問題，聆聽住戶意見，因要找漏水源頭較難，會在2個月內了解實際漏水原因並改善。

她表示，住戶也反映與市府溝通不良，會要求新工處建立溝通管道，此外，會要求廠商修繕完畢後才付尾款給廠商，保障住戶權益。

漏水 國宅 黃珊珊

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