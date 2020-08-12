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5乘客搭公車不願戴口罩 新北：都由警方帶走

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通局指出，國內新冠肺炎疫情升溫後，稽查人員平均一周1次的站上防疫稽查增加為一周2次。圖／新北交通局提供
新北交通局指出，國內新冠肺炎疫情升溫後，稽查人員平均一周1次的站上防疫稽查增加為一周2次。圖／新北交通局提供

新冠肺炎疫情再度升溫，中央防疫指揮中心於8月5日宣布民眾進出大眾運輸等八大類場所需戴口罩，新北交通局指出，截至昨日為止共有5名公車乘客欲上車未戴口罩，並不聽司機勸導而報警處理，最後都由警方帶離開現場。

交通局指出，中央指揮中心4月3日宣布大眾運輸強制戴口罩，未戴口罩違者處最高罰鍰1萬5000元，公車業者也在各大場站、隨車稽查，不過疫情升溫後，稽查人員平均一周1次的站上防疫稽查增加為一周2次。

運輸管理科長林詩欽說，疫情爆發後截至6月7日解封前，新北共有32件未戴口罩民眾不聽勸還想搭車而報警處理，最後分別是警方帶走或自行離開，目前仍未有乘客在車上不戴口罩而遭開罰紀錄。

林詩欽表示，新北要求公車駕駛員全程戴口罩，不過7月抽查發現有11件公車駕駛員未戴好口罩，主因都是駕駛員趁離峰時間，把口罩拉下或是露出鼻子，並非蓄意不戴口罩，後續都有要求改善；另也有3件乘客上車未戴口罩且駕駛員未勸導。

交通局表示，由於國際疫情持續蔓延，國內疫情再度拉警報，民眾出入大眾運輸等八大類場所需戴口罩，搭乘大眾運輸強制戴口罩，目前民眾配合度高，希望堅持下去，一起做好防疫，不要讓公共運輸成為防疫的破口。

新北交通局指出，國內新冠肺炎疫情升溫後，稽查人員平均一周1次的站上防疫稽查增加為一周2次。圖／新北交通局提供
新北交通局指出，國內新冠肺炎疫情升溫後，稽查人員平均一周1次的站上防疫稽查增加為一周2次。圖／新北交通局提供

口罩 疫情 公車

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