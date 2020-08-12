北農秘書遭疑公出過多 北市府：已修正工作規則

有台北市議員日前提及北農董事長秘書董德堉公出時間過多，引發質疑。台北市市場處長陳庭輝今天說，市府持股的北農等4大公司已修正人事工作規則，新增時間地點及懲處條款。

中國國民黨北市議員汪志冰6月間在議會質詢指出，台北農產運銷公司董事長秘書董德堉掛民眾黨黨職，上班期間常公出，民國107年公出達61天，質疑是在處理民眾黨黨務。台北市長柯文哲當時允諾會調查。

媒體今天報導，北市府近日對4大公司人事規章新訂「董德堉條款」，要求包含完整記錄公出時間等。

對此，陳庭輝今天表示，議員日前提及董德堉公出時間過多，已要求市府持股4大公司（農產、漁產、畜產、花卉）修正人事工作規則，新增時間、地點及懲處條款，公出、公假等都要寫清楚內容。

北農董事長黃向羣說，確實已修正人事工作規則，北農過去就訂有人事工作規則，員工離開辦公場域就要填公出資料，針對人員出缺勤都很嚴格要求。他認為不應稱「董德堉條款」，是修正工作規則讓內容更詳細。

他表示，北農人事工作規則都有清楚規範，董德堉過去都有填寫，但因公出資料不用寫時間、地點，才引發爭議，已修正人事工作規則，並新增時間、地點及與誰會面等內容。

黃向羣說，他曾主動與柯文哲會面，談市場改建和北農董事名單，最後一次見面是某次晨會，他向柯文哲報告關於公股代表遴選辦法，當時柯文哲有詢問董德堉處理情形，認為應訂定更詳細規定，他則回應會修正。他強調沒有跟董德堉被叫到市長室「對質」狀況，董德堉還在職且狀況已有所改善。