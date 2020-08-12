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敬老卡4成綁三倍券 柯文哲：了不起成就

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天表示，敬老卡綁定三倍券的比例將近40％，這是很了不起的成就，他犧牲15％民調，今天看出了成效。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天表示，敬老卡綁定三倍券的比例將近40％，這是很了不起的成就，他犧牲15％民調，今天看出了成效。記者林麗玉／攝影

中央振興三倍券，北市府加碼敬老卡、愛心卡綁定加碼千元，台北市長柯文哲今天表示，敬老卡綁定三倍券的比例將近40％，這是很了不起的成就，柯還自嘲，當年取消重陽敬老金，為了強迫大家開始使用敬老卡每月480元點數，就是他犧牲15％民調換來的，今天看出了成效。

柯文哲今天出席第五屆行動數位產業高峰會，柯文哲提到，台北市的數位基礎建設，柯舉最近的三倍券為例，民眾領實體券比例高達87％，電子支付不到13％，可是台北市卻有4成老人選擇用悠遊卡綁三倍券，「當年取消重陽敬老金，強迫大家開始使用每個月480（點）那張卡（敬老卡），是犧牲15％民調換來的」，到今天看出它的效果。

柯文哲也提到，台北市加碼高中職學生卡，市府補助500、悠遊卡公司補助500元吸引高中生，目前約25％的高中生悠遊付、悠遊卡「一卡一付」，柯說，他也發現，北市不同學校使用三倍券綁定悠遊付百分比有明顯差距，明星學校真的比較高，排名比較後面的學校真的比較低。

柯文哲也提到，市府已啟動北一女計畫，要花三個月時間，讓北一女成為無現金交易的環境，從點餐到自動販賣機等，下個月開學後，北一女就完全無現金交易，繳電費、班費等費用，全部用悠遊付，希望北一女成功後，推廣到全台北，再到全台灣。

柯文哲說，北市府從2018年開始就跟中華電信、遠傳電信和臺灣雲端互聯網產業協會開始布局5G運用，建置第一個5G開放試驗場域，有一個很重要的戰略思維就是由內而外、由公而私。

北市 柯文哲 北一女

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