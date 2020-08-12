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北巿年省千萬度電 企業科技節能、社區蚯蚓堆肥成亮點

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
工商產業甲組（辦公場所）特優由華碩電腦股份公司奪得。記者趙宥寧／攝影
工商產業甲組（辦公場所）特優由華碩電腦股份公司奪得。記者趙宥寧／攝影

台北市連續三年用電負成長，2019年用電量約161億度，較2018年減少0.55%，今舉辦2020節能領導獎頒獎典禮，共計18單位獲獎，總計節電1000萬度，減少5095公噸碳排放，約等於13座大安森林公園1年碳吸附量。工業組採科技節能技術，40年老社區透過燈管淘汰、蚯蚓堆肥也成今年獲獎亮點。

工商產業甲組（辦公場所）特優由華碩電腦股份公司奪得，華碩工務部副經理蕭子川表示，2008年起著手節能減碳措施，也與學術單位合作，如文化大學機械系研發淺層溫能技術，利用筏基淺層溫能取代原先箱型冷氣的冷卻水側，節省冷卻水塔所消耗的水電費，近三年已回收4000公噸的水，太陽能發電量每年可達2.4萬度。

蕭子川也提到，去年與北科大能源系研發智慧選機系統，利用大數據蒐集冷氣開關機紀錄，並結合AI演算、氣象局資訊，預估大樓熱負荷開機策略，別於過去未經計算輪流開機，現在會以熱負荷來計算開機時機，2008年起陸續投資40項目，2019年已較當年節省600萬度電，年省電費約1800萬元。

工商產業乙組（營業、製造場所或門市）特優則由遠傳子公司和宇寬頻拿下，和宇寬頻智能涉施永續發展助經理呂毓欣表示，雲端時代來臨，大型資料中心伺服器24小時運轉，耗電量極大，除了汰換空調，也利用虛擬化技術，整併閒置伺服器，把流量導到效率高主機，提升運作率，其餘就拆除。

呂毓欣也提到，5G時代來臨，需要更大數據處理中心，但台灣電力有限，特別採購耐熱50度的5G設備，機房就不需空調，把原來要用在機房空調電力轉嫁給其他設備，騰餘出的電力容量，則提供給高流量客戶使用。

社區組特優由仁和大廈A棟委員會奪得，仁和大廈屋齡近40年，是住商混和大樓，早期電纜亂牽、樓梯間堆滿雜物、屋頂水泥鋪面斑駁、螢光燈耗能讓社區相當耗能。仁和大廈A棟管委會主委黃桂蓮2年前接手後，妥善運用「公寓大廈管理條例」，替社區開源節流，整頓地下室停車場、樓梯間、屋頂樓台等公用空間。

黃桂蓮也提到，早期住戶愛將腳踏車放在樓梯間，後來在地下室設立腳踏車停車位，頂樓也刷上防曬塗料；電梯、樓梯電燈全換成LED，自行去材料行採購燈管，也找來朋友代工，成本極低；黃桂蓮有園藝執照，在社區頂樓設置蚯蚓箱，回收廚餘製作蚯蚓肥倒入花圃，把廚餘回收再利用，也成綠化一大亮點。年省5640度電，平均每月少花6000元電費。

2019節能領導獎18單位總計節電近601萬度，今年得獎單位節電計1000萬度，有顯著躍進。環保局副局長陳沼舟表示，「務實作法比口號還重要」，在極端氣候必要影響下，感謝各單位採用科技方法改變設備做出節能效果，也採用自主管理手段達成減碳作用，讓環境永續發展。

社區組特優由仁和大廈A棟委員會奪得，管委會主委黃桂蓮。記者趙宥寧／攝影
社區組特優由仁和大廈A棟委員會奪得，管委會主委黃桂蓮。記者趙宥寧／攝影
黃桂蓮在社區頂樓設置蚯蚓箱，回收廚餘製作蚯蚓肥倒入花圃，也成綠化一大亮點。圖／黃桂蓮提供
黃桂蓮在社區頂樓設置蚯蚓箱，回收廚餘製作蚯蚓肥倒入花圃，也成綠化一大亮點。圖／黃桂蓮提供
工商產業乙組（營業、製造場所或門市）特優則由遠傳子公司和宇寬頻拿下。記者趙宥寧／攝影
工商產業乙組（營業、製造場所或門市）特優則由遠傳子公司和宇寬頻拿下。記者趙宥寧／攝影

節電 腳踏車

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