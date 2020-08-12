新北輔導養牛戶施打疫苗 防止牛流行熱破口
金門縣7月爆發全國首例的牛結節疹疫情，引發各界關注。為防止病媒傳播，新北市動保處表示，目前轄內無確診案例，仍會確實輔導養牛戶施打牛流行熱疫苗、滅蟲自衛防疫工作、加強巡視各牛場。
牛流行熱又稱為牛流行性感冒、三日熱或是僵硬病，主要經由糠蚊傳播，感染牛隻會出現呼吸困難、流涎、流淚等症狀，嚴重者會因肺氣腫導致窒息而死亡，有時會併發消化道及四肢關節的異常，病牛因四肢關節浮腫及疼痛而跛行或起立不能；發病初期畜主常誤以為牛隻是普通感冒而不以為意，然往往最後會導致牛隻死亡；泌乳牛感染本症常因發熱而銳減乳量或停止泌乳、流產等經濟損失。
動保處表示，新北市共有13場養牛場，約飼養牛隻2000頭，分布在林口、淡水及石門等區。動保處今年採購新型油質佐劑牛流型熱疫苗並逐一輔導酪農施打，可持續維持血清抗體保護牛隻避免感染。今年7月金門發生的牛結節疹亦可經由庫蠓傳播感染牛隻，全面提供轄內牛場誘蟲器，輔導農戶清理溝渠以防止病媒蚊孳生。
林口區酪農戶王承富表示，牛流行熱平均每3年就會爆發流行一次，每年都要施打2至3次的疫苗，不過先前牛流行熱疫苗是水質佐劑疫苗，雖然可迅速誘發抗體產生，但保護力價持續時間不長。今年由動保處協助施打安全性佳、免疫效果好且持續時間長的油質佐劑疫苗，加上輔導掛燈捕蚊，協助環境消毒以消滅病媒，可以稍加安心。
動保處表示，每年3到4月初春時節為台灣牛流行熱好發季節。新北市近期在禽流感、牛隻、豬隻方面皆無疫情發生，仍會全面加強疾病防疫作為防範病媒傳播。
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