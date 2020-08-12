快訊

台中鉛中毒案今驚爆還有一家！康然中醫涉禁藥硃砂入藥

礁溪老爺爆發百餘人疑食品中毒案 檢體驗出諾羅病毒

聽在地意見 新北首場行動市政會議移師鶯歌

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市政府今首度以「行政市政會議」方式辦市政會議，首場在鶯歌區公所舉辦，因應2022年將完工的新北市立美術館，向地方報告三鶯文創整合計畫。記者魏翊庭／攝影
新北市政府今首度以「行政市政會議」方式辦市政會議，首場在鶯歌區公所舉辦，因應2022年將完工的新北市立美術館，向地方報告三鶯文創整合計畫。記者魏翊庭／攝影

新北市政府市政會議今首度以「行政市政會議」方式，踏出新北市政府大樓，延續行動治理，由市長率各局處長到各區，首場在鶯歌區公所舉辦，因應2022年將完工的新北市立美術館，向地方報告三鶯文創整合計畫。新北市長侯友宜表示，未來將到各重大發展區市政會議，聽取意見，才不會跟民意脫節。

侯友宜表示，為了平衡區域發展，新北市規畫未來10年的發展軸心，以大漢溪為界，分為溪南、溪北兩重點。副秘書長邱敬斌補充，新北市有一個整體計畫，6月率先獲內政部通過國土計畫，共有七大策略區，三鶯是其中規畫成「三鶯文創宜居區」。

七大策略區包括溪南都心生活商務區、溪北都心國際創新區、北觀海洋城邦區、大翡翠生態樂活區、三鶯文創宜居區、汐止科技經貿區及東北角人文旅遊區。侯友宜表示，未來持續結合各地區重大發展、重要市政議題，每月都可能以快速反應來辦市政會議，和在地專家、產業、文化、社團及學校等報告及交換意見。

今天由副市長、副秘書長層級與跨10局處提出「三鶯文創整合計畫」，要以550億元硬體包括新北市立美術館、捷運三鶯線、三鶯轉運站、特色公園及休閒廊道營造等，共有19個硬體工程，另有16項軟體計畫，希望串連陶博、新北美術館、鶯歌火車站及陶瓷老街4節點，打造40分鐘步行區，留客12小時以上。

文化局長龔雅雯報告，將以五大面向打造鶯歌藝術城，包括城市景觀改造、生活美學營造、文化觀光體驗、產業創新加值及品牌活動建構等。

侯友宜表示，新北市立美術館不可能跟台北、高雄美術館一樣，他的定位是全民美術館，且不能只是蓋一個美術館擺在那裡，而要帶動地方發展。如鶯歌火車站出來鐵皮屋景觀怎麼改變？怎麼和民間特色美術館、產業都融入到團隊？他表示，要打的是品牌。

在地企業傑作陶藝董事長許元國會中表示，一般人想到日本陶瓷會讓想到「有田燒」，但問底下品牌就不知道了，鶯歌也應結合各鄉里的品牌，成為一個大品牌才能讓大家記住。李梅樹文教基金會執行長李景文以梅樹月經驗提醒，民間臥虎藏龍，要善加整合公與私。甘樂文創創辦人林俊丞點出，當地最嚴峻問題是交通。

副秘書長朱惕之表示，未來鶯歌火車站後就是捷運三鶯線站體，會用空廊與美術館相連接，並在鶯歌館前路、文化路有悠遊人行空間，希望和地方一起探討解決道路狹窄的城市紋理。

新北市政府今首度以「行政市政會議」方式辦市政會議，首場在鶯歌區公所舉辦，因應2022年將完工的新北市立美術館，向地方報告三鶯文創整合計畫，也聽地方意見。記者魏翊庭／攝影
新北市政府今首度以「行政市政會議」方式辦市政會議，首場在鶯歌區公所舉辦，因應2022年將完工的新北市立美術館，向地方報告三鶯文創整合計畫，也聽地方意見。記者魏翊庭／攝影

美術館 文創

延伸閱讀

投票前夕再幫李眉蓁站台？ 侯友宜：市政行程多挪不開

黎智英被捕 侯友宜：港府傷害新聞自由、蘋果日報加油

李眉蓁選前之夜 鄭照新：侯友宜會來幫忙

高風險國家入境者篩檢 侯友宜：樂見嚴守國門

相關新聞

北巿年省千萬度電 企業科技節能、社區蚯蚓堆肥成亮點

台北市連續三年用電負成長，2019年用電量約161億度，較2018年減少0.55%，今舉辦2020節能領導獎頒獎典禮，共...

聽在地意見 新北首場行動市政會議移師鶯歌

新北市政府市政會議今首度以「行政市政會議」方式，踏出新北市政府大樓，延續行動治理，由市長率各局處長到各區，首場在鶯歌區公...

新北輔導養牛戶施打疫苗 防止牛流行熱破口

金門縣7月爆發全國首例的牛結節疹疫情，引發各界關注。為防止病媒傳播，新北市動保處表示，目前轄內無確診案例，仍會確實輔導養...

北市群眾募資消費爭議暴增「商品給付遲延」最多

台北市法務局今年受理多起群眾募資平台相關消費爭議，因爭議案件數大量成長，消保官提醒消費者，群眾募資案有商品研發量產不如預...

老社區也能最節電 仁和大廈A棟年省逾5千度電

台北市環保局今天舉辦「2020北市節能領導獎」頒獎典禮，今年共18單位獲獎，總計節電約1000萬度。環保局表示，北市產業...

北農出爽官周休3.5天？ 北市祭「董德堉條款」最重開除

北農董事長室機要秘書董德堉日前遭議員質疑為北農「最爽官」周休3.5天。北農董事長黃向羣證實，為了避免外界質疑，北農最近修...

巴奈公園紮營抗議免罰 議員籲北市府別上訴

台北市公園處研議針對原民歌手巴奈．庫穗違反台北市公園自治條例一案提出上訴，議員林穎孟要求，北市府應立刻修正法院認證違憲的...

搶救觀光慘業 北市明年推白皮書

疫情持續，政府推動安心旅遊，宜花東、離島等觀光回溫，但9成仰賴外國觀光客的北市仍是重災區。台北市長柯文哲昨預估，疫情2年...

今晚看流星雨 仰德大道彈性交管

英仙座流星雨今晚上半夜將達到極大期，每小時可見近百顆流星，民眾只要到光害少、視野遼闊處，北部如陽明山、東北角海邊、宜蘭粉...

叫我第一名／催生木柵線 邱榮正一聽異常狂飆搶修

台北捷運木柵線（今文湖線）通車前期一波三折，加上法商馬特拉公司無預警撤離，讓時任市長陳水扁更拋下「馬特拉不拉，我們自己拉...

柑林國小推夜光天使 新生數增加

新北市雙溪區柑林國小創校百年，109學年度全校只剩8人，柑林國小推動「夜光天使」計畫，讓學生留校至晚上7點，免費提供體育...

環河北路禁行機車道 北市議員促開放

台北市長柯文哲日前指示，北市開放禁行機車政策，若必要時暫停，直到擬好事故不惡化的改善方案再說。不過議員林亮君再度接獲陳情...

熱門新聞

新北市新莊幸福路淹成小河 民眾開車衝浪

礁溪老爺爆發百餘人疑食品中毒案 檢體驗出諾羅病毒

台灣野外巧遇攝下「高砂蛇」 網友狂讚：中大獎！

注意！台中車站取締機車違停 17日開始強力執法

十幾億元建設同時進行 徐耀昌：苗栗市前景可期

礁溪老爺驗出諾羅病毒 業者致歉將提供後續協助

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。