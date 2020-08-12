聽在地意見 新北首場行動市政會議移師鶯歌

新北市政府市政會議今首度以「行政市政會議」方式，踏出新北市政府大樓，延續行動治理，由市長率各局處長到各區，首場在鶯歌區公所舉辦，因應2022年將完工的新北市立美術館，向地方報告三鶯文創整合計畫。新北市長侯友宜表示，未來將到各重大發展區市政會議，聽取意見，才不會跟民意脫節。

侯友宜表示，為了平衡區域發展，新北市規畫未來10年的發展軸心，以大漢溪為界，分為溪南、溪北兩重點。副秘書長邱敬斌補充，新北市有一個整體計畫，6月率先獲內政部通過國土計畫，共有七大策略區，三鶯是其中規畫成「三鶯文創宜居區」。

七大策略區包括溪南都心生活商務區、溪北都心國際創新區、北觀海洋城邦區、大翡翠生態樂活區、三鶯文創宜居區、汐止科技經貿區及東北角人文旅遊區。侯友宜表示，未來持續結合各地區重大發展、重要市政議題，每月都可能以快速反應來辦市政會議，和在地專家、產業、文化、社團及學校等報告及交換意見。

今天由副市長、副秘書長層級與跨10局處提出「三鶯文創整合計畫」，要以550億元硬體包括新北市立美術館、捷運三鶯線、三鶯轉運站、特色公園及休閒廊道營造等，共有19個硬體工程，另有16項軟體計畫，希望串連陶博、新北美術館、鶯歌火車站及陶瓷老街4節點，打造40分鐘步行區，留客12小時以上。

文化局長龔雅雯報告，將以五大面向打造鶯歌藝術城，包括城市景觀改造、生活美學營造、文化觀光體驗、產業創新加值及品牌活動建構等。

侯友宜表示，新北市立美術館不可能跟台北、高雄美術館一樣，他的定位是全民美術館，且不能只是蓋一個美術館擺在那裡，而要帶動地方發展。如鶯歌火車站出來鐵皮屋景觀怎麼改變？怎麼和民間特色美術館、產業都融入到團隊？他表示，要打的是品牌。

在地企業傑作陶藝董事長許元國會中表示，一般人想到日本陶瓷會讓想到「有田燒」，但問底下品牌就不知道了，鶯歌也應結合各鄉里的品牌，成為一個大品牌才能讓大家記住。李梅樹文教基金會執行長李景文以梅樹月經驗提醒，民間臥虎藏龍，要善加整合公與私。甘樂文創創辦人林俊丞點出，當地最嚴峻問題是交通。