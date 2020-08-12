北市群眾募資消費爭議暴增「商品給付遲延」最多

台北市法務局今年受理多起群眾募資平台相關消費爭議，因爭議案件數大量成長，消保官提醒消費者，群眾募資案有商品研發量產不如預期、或引進國內不順利與退款不易之風險，消費者交易前務必審慎評估，以免權益受損。

北市法務局統計，募資消費爭議申訴案，2019年全年度計10件，今年至8月10日即高達82件，其中以「商品給付遲延」類型最多。

法務局日前也邀集兩大募資平台，商討消費者權益保障事宜募資平台運作。法務局表示，提案人透過平台展示並宣傳創意作品，或引進尚未於國內銷售之商品，透過募集資金使其得以研發量產或進口；消費者期藉由「贊助」，預先投入金錢以在未來取得商品，但可能因提案人研發技術、零件取得、商品檢驗或報關等問題，導致商品有延遲或不能給付之風險，例如今年上半年即因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響，中國廠商停工等因素導致多件募資案商品給付遲延。

法務局表示，募資專案計畫於期間屆滿且集資總額達標後，募資平台即先將贊助款項撥予提案人，倘之後提案人遲未交付商品，或消費者取得商品後發現不符期待、與提案內容有落差或商品有瑕疵等，依現行法規，募資平台尚無履約保證制度，難以直接退回款項。建議消費者於贊助前，務請多審視可能風險，並針對交易條件加以衡量再行付款，以免事後衍生消費爭議。

此外，部分募資案有商品資訊(例如原產地)未明確標示之爭議，消保官強調，透過募資平台贊助資金而取得商品或服務之回饋，仍屬消費者保護法所定之通訊交易，提案人應依消費者保護法、臺北市消費者保護自治條例、零售業等網路交易定型化契約應記載事項及商品標示法等規定，於募資案頁面揭露提案人及商品等相關資訊，並提供無條件解除契約之猶豫期。

法務局已要求募資平台應建立機制審視、及督促提案人遵守相關法規，建立消費爭議處理機制，同時研議透過第三方支付或完善之撥款制度保留募資款項，以保障消費者權益。若消費者有任何涉及本案之消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，法務局將會提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。