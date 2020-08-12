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大貓熊圓仔妹體重破2.5公斤 圓圓母愛大爆發

中央社 / 台北12日電

大貓熊寶寶「圓仔妹」今天45日齡，體重破2.5公斤。台北動物園表示，「圓圓」母愛噴發，當「圓仔妹」哭鬧聲比較劇烈時，會發出類似羊叫的聲音安撫。

台北市立動物園表示，「圓仔妹」體重破2.5公斤，來到2525公克，返回母親懷抱至今已24天。「圓圓」從初期接到「圓仔妹」時的略顯緊張，很快就轉為熟練的「淡定媽」，能輕鬆判別「圓仔妹」的叫聲或一舉一動所代表的意義。

動物園指出，一開始「圓圓」只要聽到「圓仔妹」發出哭鬧聲，不管自己在做什麼，都會立刻抱起寶寶，或調整姿勢讓寶寶比較舒服。另外，原本大貓熊都是坐著進食，但「圓圓」為照顧「圓仔妹」，會蹲著吃飯，一刻都不得閒。

動物園表示，「圓圓」在親自帶「圓仔妹」的第6天左右，開始能辨別寶寶哭鬧聲，也逐漸熟悉周圍環境，進入淡定模式，一旦「圓仔妹」又開始哭鬧，她不會立刻抱起寶寶，但當哭鬧聲比較劇烈時，仍會發出類似羊叫的聲音安撫。

動物園表示，「圓圓」已逐漸習慣「當媽媽的日常」，這幾天也比較願意接受例行動物訓練。值得注意的是，「圓圓」有時聞到陌生攝影人員的氣味或聽到聲音，會鬧脾氣趴在地上，發出「哼哼」的聲音，令攝影師大嘆拍攝真不容易。

圓仔 動物園 攝影

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