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老社區也能最節電 仁和大廈A棟年省逾5千度電

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市環保局今天舉辦「2020北市節能領導獎」頒獎典禮，今年共18單位獲獎，總計節電約1000萬度。本報資料照片
台北市環保局今天舉辦「2020北市節能領導獎」頒獎典禮，今年共18單位獲獎，總計節電約1000萬度。本報資料照片

北市環保局今天舉辦「2020北市節能領導獎」頒獎典禮，今年共18單位獲獎，總計節電約1000萬度。環保局表示，北市產業多服務業、社區林立，用電以住商為大宗，全台北市2019年用電量約161億度，住商用電即佔91%。在鼓勵節電的推動下，台北市2019年用電量較2018年減少0.55%，已連續三年用電負成長，主要就是由住商部門帶動節電。

今年社區組特優獎「仁和大廈A棟委員會」，社區雖已屆40年，除公共區域採自然通風、燈具全面汰換LED（包含地下室停車場、電梯等公共區域）；社區地下室更藉粉刷搭配LED增加照明亮度，頂樓也使用防曬塗料降低溫度，另也建造屋頂花園，還利用蚯蚓製作廚餘堆肥達到資源再利用。

環保局說，仁和大廈A棟社區2019年較2018年節省5640度電，節電率高達20.6%，對老舊社區而言殊為不易，是社區住戶共同參與且全面落實節能減碳的成功案例，因此獲評選委員青睞得獎。

環保局指出，今年節能領導獎分3組評選，包括工商產業甲組（辦公場所）、工商產業乙組（營業、製造場所或門市）及社區組，一共有49個單位報名評選，一共選出18個得獎單位，總計節電約1000萬度，相當於2800戶家庭每年用電量，並減少5095公噸的碳排放，約等於13座大安森林公園1年碳吸附量。

至於工商產業組甲組特優獎為「華碩電腦股份有限公司」，除建物本身有多項標章及證書外，營運期間積極節能減碳，包含配合氣象資料預測每日空調負載，智慧化系統選擇開啟冰水主機之最佳組合，並設有中水回收系統與太陽能發電裝置，以節省冷卻水塔所消耗的水電費，其中近三年已回收4000公噸水，太陽能發電量每年可達2.4萬度；該公司2019年年用電量較2018年節電82萬度，節電6.4%。

工商產業乙組特優獎由「和宇寬頻網路股份有限公司」獲得，特色為導入ISO14001環境管理系統與ISO50001能源管理系統，整併電力系統降低電路損失，並升級能源管理系統，掌握各項設備用電情況，其空調採用高效率泵浦，並優化機房配置，年減碳量達1876公噸，以管理手段再進一步減少用電量，2019年較2018年減少368.5萬度電，節電9.6%，成果豐碩。

環保局指出，氣候變遷影響日益顯著，節能減碳工作須要由最基層行動來落實，今年度各獲獎單位所推動的多元節能減碳措施值得各界借鏡學習，期許未來更多企業、社區共同加入節能減碳行列，共同營造「臺北節電新文化」！

節電 減碳 北市

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