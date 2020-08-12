北農出爽官周休3.5天？ 北市祭「董德堉條款」最重開除

北農董事長室機要秘書董德堉日前遭議員質疑為北農「最爽官」周休3.5天。北農董事長黃向羣證實，為了避免外界質疑，北農最近修正「公出」規定，員工只要公出，就要清楚紀錄公出的時間分秒、見誰、辦什麼事？還要主管同意，若未依規定填寫，可視為曠職最重開除。這個公出新規定，也被認為是「董德堉條款」。

大股東北市府，近日也要求四大公司修正人事規章，並且新訂「董德堉條款」，要求員工公出時間分秒、見誰、辦什麼事？都要完整記錄，甚至還要主管同意，若未依規定填寫將視為曠職，最重開除。

對於北市府祭出董德堉條款，台北市長柯文哲今天出席第五屆數位行動產業高峰會時，並無作出回應，僅表示，等正式餵鯊魚(堵訪)時再回答。

對於北農祭出董德堉條款，北農董事長黃向羣天今天表示，日前議員質疑董德堉公出時間過多，的確柯文哲曾在晨會問「小董問題怎處理？」黃說，當時他有在晨會解釋，過去同仁公出僅口頭報告，柯文哲要求應紀錄清楚見誰？做什麼事？還有詳細時間，黃說，甚至他也認為，應該要增加主管同意，不然出了問題誰負責？不能都是董事長負責。

國民黨議員汪志冰是在今年6月總質詢時踢爆，同時也是民眾黨員的北農機要秘書董德堉，2018至2020年間，上班日幾乎天天公出4小時，245天工作日請假61天、超過1/4。議員質疑，董德堉疑似用公務時間從事黨務，柯文哲承諾議員要調查，並批評董「操盤也沒那麼認真，我才不相信」。

傳出柯文哲親自指示北市產發局要對轄下北農、漁產、畜產及花卉四大公司訂定公出新規，避免被貼上「北市出爽官」標籤。

北市市場處長陳庭輝表示，北農是民營公司，台北市政府只是有投資，所以對於公司的內部員工管理，北市府不會用行政指導，而是建議北農等四大公司應該針對員工的公出規定檢討，針對員工的休假、公出等規定訂定清楚。

黃向羣說，其實北農過去的員工出缺勤、公出等都有工作規則，但因前幾任董事長，包括彭振聲、陳景峻等，並非每天到北農上班，對於董德堉公出時間過多，公司也修正公出紀錄表，同仁要公出就需要詳細記錄時間分秒、見什麼人？做什麼事，甚至要主管同意。

黃向羣說，儘管北農是民營公司，但因有市府官股，所以員工的管理都已公務員化，都要照著制度走，非主管高興想怎樣就怎樣，公司也有工作規則，若員工被申誡記過，也會送人評會，所以同仁曠職過多，最重還是可以開除。