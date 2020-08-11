新北25所小校混齡教學 翻轉偏鄉教育

新北市目前有25所全校50人以下的偏鄉小校，依新北市訂定的小校2階段轉型策略，以4年為期限，若轉型未見成效，將評估併校，教育局表示目前並無小校進入併校階段，正在推動混齡教學要翻轉偏鄉教育，今年更引進16位教師投入，穩定偏鄉教育資源，其中濂洞國小老師劉意婕負責3、4年級混齡教學，看到每個孩子都有成長，讓她決定留在偏鄉繼續服務。

教育局指出，為突破少子化困境，新北市2016年起推動混齡教育，目前共有28校實施，其中25所50人以下國小全數實施，實施科目為藝能、英語、社會、自然領域，另國語、數學採前導學校方式辦理，該年段學生數6人以下者務必辦理。

教育局表示，混齡教育採相鄰年級，分為低、中、高3個年段，由學生互動彌補學習落差，如大帶小、進度快帶進度慢，老師也會在課中或課後進行多元評量檢核，適時發現進度差異，扶助學生學習。

劉意婕表示，一開始不知該如何進行混齡教學，但透過與教學夥伴討論，以及共備機制、專家協作與混齡教學工作坊等策略，一步步改變課堂風貌，今年她也順利考上正式教師，將繼續在偏鄉服務。

三和國小校長陳紹賓表示，混齡教學關鍵在於教師備課，因此每周三下午皆會舉行各領域共備會議，並與鄰近國小組成策略聯盟，目前學生、家長的反應都不錯，今年校內5年級學生的學力檢測，更高於全市平均。

教育局說，針對人數極少學校，以搭配跨校資源及區域策略聯盟，整合學校課程與活動，如福連國小與福隆、貢寮、和美、澳底國小組成策略聯盟，讓學生可跨校共學；此外，也透過小校轉型計畫，發掘有實驗教育潛力學校，輔導轉型，如忠山國小即轉型為忠山實小。