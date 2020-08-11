朱銘「藝術力便當」 讓野餐充滿療癒趣味

新北市政府農業局與朱銘美術館攜手打造的「光，和作用」光雕藝術展演，在台北南山廣場推出「來嗑光，和作用」藝術力便當，滿滿的夏季出遊野餐小物，偽裝成食材，用充滿另類創意的方式行銷地方觀光。

朱銘美術館熱情邀請生活忙碌的上班族朋友們，8月到金山來場放鬆心靈充電小旅行，品嚐填飽心靈專用的藝術力便當。外型就是便當盒的樣子，內容物看似食物，卻又都不是食物，全部開箱後會發現，這個充滿藝術與金山在地特色的藝術力便當，其實就是戶外野餐必備的用具，充滿趣味性也讓戶外野餐變得更容易。

朱銘美術館館長賴素鈴說，外觀標註金山在地食材做成的鴨肉便當，其實是適合夏日戶外踏青使用的各式小物，以金山友善耕作彩田米外型呈現的「友善小農白飯毛巾」、便當裡一定要有的蔬菜是「什麼都裝菜提袋」、金山紅心地瓜造型的「草根地瓜野餐墊」、重視土地倫理及勞動美學的金山品牌「阿原肥皂」「細菌滾蛋皂」以及用金山鴨肉呈現的「金山包在這張里」活動ＤＭ，首發就來邀請生活忙碌的上班族朋友，8月到金山來場放鬆心靈充電小旅行。

買到的上班族開箱後打趣的說「這個便當讓人不想上班」、還有「等等立刻跟老闆請假衝去金山」、以及「看完這個讓人想去看看藝術展」等等，朱銘美術館希望透過這個便當，讓大家知道藝術其實就像便當一樣輕鬆且日常，也希望遊客可以帶著這個便當，經歷金山的美好。