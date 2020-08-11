三芝海上平台要修復 中央、地方攜手再現風華

新北市三芝區的海上平台，民國100年被判定為危險建築而拆除，因只留下基座而與周遭蔚藍大海不搭，為此地方希望讓海上平台復原，經立委洪孟楷協調，中央與地方多次商議後決定原址修復，預計年底發包動工，明年八月就可以風華再現。

三芝區後厝里擁有美麗的海岸線，淺水灣更是民眾喜愛海邊遊玩的聖地，在後厝市民活動中心後方的海上平台，因為被海所環繞，好像就是走在海上的景緻，過去是遊客拍照的熱門景點，不過在多年前因為被判定為危險建築被拆除，在里長極力爭取修復下，近來終於傳出準備發包動工的好消息。

立法委員洪孟楷指出，過去這個海上平台要修復還是要重建之路相當崎嶇，現在剩下基座的樣貌與美麗的蔚藍大海並不搭配，地方希望過去美麗的景色再現，多次中央地方開會結果都難以成形，好在最後中央與地方多次商議下，終於促成北觀處編列預算1700萬，而地方議員與市府挹注經費800萬元，讓海上平台得以風華再現。

市議員鄭戴麗香說，過去從台北縣議員到新北市議員，看著海上平台的興盛道拆除，里長一直希望人潮走上海上平台的盛況可以再現，多年努力終於成功了一半，今後就是要等發包完工，讓三芝淺水灣海上平台的亮點再現。

市議員陳偉杰表示，修復經費籌措完畢後，預計年底可以發包動工，而修復工程也預計將於明年八月來完成，期盼在海上平台完工之後，能夠為三芝再造一個新的拍照亮點，藉由觀光帶動人潮、促進地方經濟發展。