酷暑享受新冷氣 平溪南山里歡慶共餐

平溪區南山里活動中心多年來冷氣毀損，透過新北市議員林裔綺爭取經費，在年初裝設了新冷氣，由於肺炎疫情，今(11)日社區到開始每周二的共餐，當天更準備了蛋糕幫里內的爸爸們補過父親節，大家吹著冷氣，感到活動中心涼爽的氛圍好不一樣。

平溪區南山里自11日開始恢復每周二11:30的共餐時光，志工們忙著料理端菜，滿滿一桌在地拿手好料，而里民們也感覺到活動中心很不一樣。

南山里長林再來表示，自先前里辦公室向市議員林裔綺反應後，很感謝議員爭取新冷氣，將壞掉多年的冷氣機終於淘汰了，加上里內另外添購的風扇，日後在這裡運動、共餐都將更為舒適，歡迎附近里民也能一同前來，健康運動享受樂活銀髮生活。

而共餐中，也特別加碼水果蛋糕，讓里內爸爸們補過父親節，大家用拍手取代吹蠟燭，日後共餐也將加強新一波防疫工作，為里民的衛生健康把關。