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砸1800萬擴建社子島濕地解說小築 最快年底啟用

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
社子島濕地擁有豐富生態資源，不少愛鳥人士也會前來觀賞拍攝。圖／北市水利處提供
社子島濕地擁有豐富生態資源，不少愛鳥人士也會前來觀賞拍攝。圖／北市水利處提供

台北市打造「社子島濕地解說小築」已有5個年頭，引入生態導覽、駐點諮詢，讓民眾更了解社子島濕地生態，頗受外界好評，然而館內空間狹小，市府決定斥資1800萬元擴建，除增加使用空間、添加復育翠鳥的巢穴，也能提供環教課程適合場地，預計8月22日開始動工，最快今年底完工啟用。

社子島擁有社六、島頭及社子島濕地，為北市一處天然環境教育場域，北市2016年打造子島濕地解說小築後，周末提供駐點諮詢，包含濕地環境介紹、社子島人文歷史、淡水河系生態簡介等。

台北市水利處指出，由於社子島濕地解說小築空間僅約4.5坪，由於空間狹小，加上今年民眾對於環境生態的重視，以及環境教育活動人數增加需求，決定在不影響濕地生態的情況下進行擴建。

水利處指出，社子島濕地偶爾觀察到翠鳥，但頻率不高，已參考屏科大、國外經驗，趁這次擴建工程增加人工鳥巢，盼吸引翠鳥築巢，增加生物多樣性。

擴建的解說小築也會增設自行車簡易維修工具、飲水機設備，提供環繞社子島堤岸自行車道的單車騎士一處另類中繼站。

水利處表示，擴建工程除提升社子島濕地解說小築服務空間外，重新打造的社子島濕地解說小築2館」也將提供更舒適的賞鳥空間，並更適合舉辦環教課程及相關活動。

此擴建工程將在8月22日夜間進行吊掛作業、22日中午至23日中午將封閉封閉堤頂自行車專用道，同時22日晚間至隔天凌晨也會進行周邊水防道路交通管制，此工程總經費約1800萬，將把空間擴增至9坪。

另外，社子島濕地也會同步進行棲地改造工程，整個施工期間機從8月起至年底，施工期間也會視狀況暫停封閉堤頂自行車道，提醒民眾配合現場告示及人員交管改道通行。

社子島濕地解說小築因空間不足，將在8月起進行擴建工程。圖／北市水利處提供
社子島濕地解說小築因空間不足，將在8月起進行擴建工程。圖／北市水利處提供
社子島濕地解說小築推出的環教課程大受好評。圖／北市水利處提供
社子島濕地解說小築推出的環教課程大受好評。圖／北市水利處提供
社子島濕地解說小築提供良好空間觀察生態。圖／北市水利處提供
社子島濕地解說小築提供良好空間觀察生態。圖／北市水利處提供
社子島濕地解說小築擴建工程將短暫封閉堤頂自行車道。圖／北市水利處提供
社子島濕地解說小築擴建工程將短暫封閉堤頂自行車道。圖／北市水利處提供

濕地 社子島

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